FC Bayern München: Wo Hainer schweigt, brilliert Tuchel

Anzeige Die politische Weltlage hat auch den FC Bayern ereilt. Thomas Tuchel läuft kommunikativ aktuell aber zur Hochform auf. Vom FC Bayern berichtet Stefan Kumberger Bei einem normalen Fußballverein in normalen Zeiten hätte man nach dem Spiel des FC Bayern in Mainz (3:1) ausschließlich über die Tore gesprochen, über Leon Goretzkas Handverletzung oder die besondere Situation, dass Thomas Tuchel erstmals als Bayern-Trainer an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war. Nun ist der FC Bayern München aber kein normaler Klub und die Zeiten sind es ebenfalls nicht. So hatte Tuchels Auftritt am ran-Mikrofon schon fast etwas Präsidiales. Auf die Frage, ob er sich angesichts der nicht-sportlichen Schlagzeilen manchmal wünsche, "einfach nur Fußballtrainer zu sein", gestand der 50-Jährige ehrlich: "Diese Momente gibt es zuhauf in den letzten Jahren. Es ist nun mal so, dass der Sport die Gesellschaft abbildet und umgekehrt. Der Fußball ist so ein bisschen das Spiegelbild der Gesellschaft. Deshalb wird man oft zu Dingen befragt, in denen man kein Experte ist." Und weiter: "Manchmal ist es dann auch besser, zu schweigen, wenn man nicht mehr als Halbwissen hat – so wie ich gerade in diesem geopolitischen Konflikt. Aber so ist es. Wir spielen auf dem höchsten Niveau und der Sport vermischt sich mit der Gesellschaft und den Kulturen und den politischen Themen. Also gehört es dazu." Tuchel nimmt die Rolle des Kommunikators an, er gibt quasi den Klub-Präsidenten – auch weil sich der gewählte Präsident Herbert Hainer in der aktuellen Situation bedeckt hält. Das Statement der Bayern zum Fall Noussair Mazraoui kam von Jan-Christian Dreesen, dem CEO der AG.

Anzeige

Herbert Hainer: Der Präsident schweigt Vom Klubpräsidenten kein Wort. Und das, obwohl der Verein bei seiner kommenden Jahreshauptversammlung im November seine Satzung ändern möchte. Das "Offenbaren einer Gesinnung, die mit dem Zweck, Aufgaben und Werten des Clubs unvereinbar ist", soll dann zum Ausschluss führen. Ein Szenario, das perfekt zu den umstrittenen Social-Media-Postings des Marokkaners passt. Nun ist Mazraoui kein Vereinsmitglied im klassischen Sinne, aber vom Präsidenten eines Klubs, der zu Recht stolz auf seine jüdischen Wurzeln ist, hätten sich viele aktive Fans durchaus eine Stellungnahme gewünscht. Auch weil der Rekordmeister trotz seines Statements öffentlich weiter in der Kritik steht. Noch am späten Samstagabend attackierte Alon Meyer den FCB. Der Präsident von Makkabi Deutschland, dem Dachverband jüdischer Sportvereine, sagte im "ZDF" über Mazraoui: "Wenn man einseitig Position bezieht und den Palästinensern den Sieg wünscht - den Sieg über was? - ist das absoluter Antisemitismus. Es ist ein Angriff auf unseren Wertekanon“. Das Statement von Dreesen ist für Meyer nicht genug. Zudem nimmt er Mazraoui eine komplette Distanzierung von den Zielen der Hamas-Terroristen nicht ab.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Thomas Tuchel schon bei Boateng Krisenmanager "In keinem Wort ist das Massaker erwähnt oder Beileid bekundet. In keinem Wort ist der Staat Israel erwähnt. Klar, weil man diesen vielleicht - anscheinend - gar nicht anerkennt. In keinem Wort ist dort, und das ist das Entscheidende, von Entschuldigung die Rede. Und als Viertes ist die Hamas nicht verurteilt“, so der Funktionär. Wo Hainer schweigt, muss Tuchel liefern. Und er tut es. Bereits im Fall Boateng (steht im Frühjahr wegen des Vorwurfs der Körperverletzung vor Gericht), als sich Sportdirektor Christoph Freund einen Shitstorm einhandelte, weil er die Gerichtsverfahren gegen den Weltmeister von 2014 als "Privatsache" bezeichnete, war es Tuchel, der am besten vorbereitet vor die Presse trat. Kein Wunder, denn der Bayern-Coach hat Erfahrung mit Krisensituationen, die ein Fußballtrainer eigentlich nicht erwartet. Bereits bei seinen Stationen in London und Paris war der 50-Jährige in ungewohnter Rolle gefordert. Die aktuelle Situation in München empfindet er daher gar nicht als so gravierend.