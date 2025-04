Auch defensiv stehen die Bayern – übrigens ohne Min-jae Kim – stabil. Für den erst im Winter verpflichteten Jonas Urbig ist es in der Bundesliga die erste "Weiße Weste". Und der fromme Wunsch: Hätte es doch nur schon gegen Inter Mailand so gut geklappt.

Der FC Bayern ballert sich beim 1. FC Heidenheim den Champions-League -Frust von der Seele. Drei Tage nach dem Aus im Viertelfinale bei Inter Mailand melden sich die Münchner in der Bundesliga in Torlaune zurück.

Der FC Bayern München zeigt in Heidenheim eine starke Reaktion auf das enttäuschende Aus in der Champions League. Den nächsten Schritt in Richtung Meistertitel sollte man trotzdem differenziert bewerten.

Oder anders ausgedrückt: Die noch immer stark ersatzgeschwächten Bayern spielten gegen Heidenheim nicht unbedingt so viel besser, sie spielten nur gegen einen schwächeren Gegner. Das reicht in der Bundesliga - dort auch souverän - aber eben nicht auf der ganz großen Bühne.

Man könnte den Erfolg gegen abstiegsbedrohte Heidenheimer aber auch so sehen: Einen besseren Aufbaugegner hätten sich die geschundenen Bayern-Seelen gar nicht wünschen können. Heidenheim ist eben nicht Inter. Keine Weltklasse-Mannschaft, nicht einmal Bundesliga-Durchschnitt in dieser Spielzeit. Die Gegentore fielen nahezu ohne Gegenwehr.

Die Kompany-Elf ist grundsätzlich eine Topmannschaft. Ein Blick in die Statistik verdeutlicht das: Nur zweimal zuvor hatte der Rekordmeister zu diesem Zeitpunkt in der Saison noch mehr Treffer auf der Haben-Seite.

Bei einer zweiten titellose Saison in Folge würde an der Säbener Straße vermutlich kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Diese Drohkulisse war wohl Grund genug, um in Heidenheim mit der perfekten Einstellung aufzulaufen.

Denn zur Wahrheit gehört auch: Der überzeugende Sieg der Bayern war alternativlos. Jeder einzelne Spieler kann sich lebhaft vorstellen, was in München los gewesen wäre, wenn nach dem Ausscheiden in DFB-Pokal und Champions League auch noch das komfortable Polster im Bundesliga-Saisonendspurt dahinschmelzen würde.

Kimmich: "Vom ersten Moment gespürt, dass der Sieg wichtig ist"

Einfach ist das nicht, lässt auch Kimmich durchblicken: "Am Ende des Tages will man immer in den wichtigsten Momenten da sein. Die Realität ist, dass bei uns alle drei Tage ein wichtiger Moment ist. Jedes Spiel ist wichtig."

Ob in der Königsklasse oder im Bundesliga-Alltag. "Man hat heute vom ersten Moment an gespürt, dass uns das Spiel und der Sieg wichtig sind. Das hat man bei all unseren Toren gesehen, wie wir die zusammen gefeiert haben", betonte der 30-Jährige.

Fazit: Die Bayern halten Kurs auf den Titel - am 30. Spieltag mit Leichtigkeit. Vor allem aber hadern sie nicht mit den Ausfällen. Sie versuchen zu kompensieren.

In der Königsklasse hat es nicht geklappt. In der Bundesliga schon. Bereits jetzt haben sie 72 Punkte gesammelt, so viele wie in der kompletten Vorsaison. Allen Verletzungen zum Trotz.

Das ist vielleicht der größte Erfolg – und auch mit Blick auf die kommende Saison, wenn die Verletzten zurückkehren, eine vielversprechende Erkenntnis.