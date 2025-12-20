Bundesliga live auf Sat.1 und Joyn
FC Bayern: Nach Muskelfaserriss - Wie geht es jetzt weiter mit Manuel Neuer?
- Veröffentlicht: 20.12.2025
- 22:46 Uhr
- Julian Erbs
Manuel Neuer wird im kommenden März 40 Jahre alt. Damit stellt sich für den FC Bayern zunehmend die Frage, wie lange noch mit ihm als Stammkeeper geplant werden kann.
Manuel Neuer ist vermutlich der beste Torwart in der bisherigen Geschichte des Fußballs. Er hat das Torwartspiel grundlegend verändert, legendäre Leistungen gezeigt und sowohl mit dem FC Bayern als auch mit der deutschen Nationalmannschaft für unvergessliche Momente gesorgt.
Im Jahr 2022 folgte jedoch der erste große Rückschlag: Ein Unterschenkelbruch beim Skifahren zwang ihn zu einer fast zehnmonatigen Pause.
Seitdem hatte Neuer immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen, die dazu führten, dass er seit seiner Rückkehr zwischen die Pfosten des Rekordmeisters im Oktober 2023 insgesamt 20 Spiele verpasste.
- Borussia Dortmund: Gute Resultate, schlechte Stimmung - was läuft falsch?
- TSG Hoffenheim im Höhenflug: Das steckt dahinter
Der fortschreitende körperliche Verschleiß macht sich bei Manuel Neuer zunehmend bemerkbar und unterstreicht die wachsende Unsicherheit in der Personalplanung des FC Bayern.
Aktuell zwingt eine weitere Verletzung den Kapitän erneut zur Pause.
Manuel Neuer: Wird der Vertrag nochmal verlängert?
Der FC Bayern München muss erneut vorerst auf Manuel Neuer verzichten. Der Torhüter zog sich im letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres gegen den 1. FSV Mainz 05 einen Muskelfaserriss an der rechten Oberschenkelrückseite zu.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Das teilte der Klub nach Untersuchungen durch die medizinische Abteilung mit. Angaben zur genauen Ausfalldauer machte der Verein nicht. Dennoch befeuert die Verletzung Zweifel an Neuers Zukunft.
Die ursprüngliche Erwartung war, dass Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern definitiv verlängern würde.
Inzwischen gilt die Situation jedoch als offen. Die Chancen stehen nach aktuellen Einschätzungen bei etwa 50 zu 50. Gespräche sollen nach Neuers 40. Geburtstag im März stattfinden, erst danach soll eine Entscheidung fallen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist in beide Richtungen noch nichts entschieden. Das berichtete zuletzt die "Sport Bild".
Externer Inhalt
Welche Alternativen hat der FCB?
Aktuell stehen neben Manuel Neuer noch mehrere weitere Torhüter beim FC Bayern unter Vertrag. Alexander Nübel, der bis zum Ende der Saison an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist, werden beim Rekordmeister keine großen Chancen auf die Nachfolge Neuers eingeräumt.
Daniel Peretz, der derzeit an den Hamburger SV ausgeliehen ist, konnte sich zuletzt nicht einmal im Konkurrenzkampf gegen Daniel Heuer Fernandes durchsetzen und dürfte sich im Sommer einen neuen Verein suchen. Sven Ulreich ist klar als Nummer drei eingeplant.
Damit rückt vor allem Jonas Urbig in den Fokus. Der 22-jährige Ex-Kölner kam im Winter für sieben Millionen Euro aus der Domstadt nach München.
Entweder übernimmt er bereits im Sommer dauerhaft die Rolle der Nummer eins oder er muss sich weiter gedulden. Entscheidend dafür ist die Frage, ob Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern noch einmal verlängert.
Auch interessant: Bayern-Star Lennart Karl mit gigantischem Sprung, Said El Mala schreibt Geschichte - Bundesliga-Marktwert-Update