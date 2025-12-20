FC Bayern: Nach Muskelfaserriss - Wie geht es jetzt weiter mit Manuel Neuer?

Manuel Neuer wird im kommenden März 40 Jahre alt. Damit stellt sich für den FC Bayern zunehmend die Frage, wie lange noch mit ihm als Stammkeeper geplant werden kann.

Manuel Neuer ist vermutlich der beste Torwart in der bisherigen Geschichte des Fußballs. Er hat das Torwartspiel grundlegend verändert, legendäre Leistungen gezeigt und sowohl mit dem FC Bayern als auch mit der deutschen Nationalmannschaft für unvergessliche Momente gesorgt.

Im Jahr 2022 folgte jedoch der erste große Rückschlag: Ein Unterschenkelbruch beim Skifahren zwang ihn zu einer fast zehnmonatigen Pause.

Seitdem hatte Neuer immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen, die dazu führten, dass er seit seiner Rückkehr zwischen die Pfosten des Rekordmeisters im Oktober 2023 insgesamt 20 Spiele verpasste.

Der fortschreitende körperliche Verschleiß macht sich bei Manuel Neuer zunehmend bemerkbar und unterstreicht die wachsende Unsicherheit in der Personalplanung des FC Bayern.

Aktuell zwingt eine weitere Verletzung den Kapitän erneut zur Pause.