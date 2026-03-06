FC Bayern: Nächster Rückschlag bei Manuel Neuer - Max Eberl erklärt Auswechslung zur Halbzeit

Der FC Bayern wechselt zur zweiten Halbzeit im Freitagabendspiel den Torwart und sorgt damit für Verwunderung.

Verwunderung zu Beginn der zweiten Halbzeit in der Allianz Arena.

Statt Manuel Neuer betritt Jonas Urbig den Rasen und bestreitet gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) die zweiten 45 Minuten.

"Wir haben die Info, dass es nicht so schlimm sein soll", sagte "Sky"-Reporter Hansi Küpper über die Gründe der Auswechslung von Neuer.