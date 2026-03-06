- Anzeige -
bundesliga

FC Bayern: Nächster Rückschlag bei Manuel Neuer - Max Eberl erklärt Auswechslung zur Halbzeit

  • Veröffentlicht: 06.03.2026
  • 21:48 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Der FC Bayern wechselt zur zweiten Halbzeit im Freitagabendspiel den Torwart und sorgt damit für Verwunderung.

Verwunderung zu Beginn der zweiten Halbzeit in der Allianz Arena.

Statt Manuel Neuer betritt Jonas Urbig den Rasen und bestreitet gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) die zweiten 45 Minuten.

"Wir haben die Info, dass es nicht so schlimm sein soll", sagte "Sky"-Reporter Hansi Küpper über die Gründe der Auswechslung von Neuer.

Max Eberl erklärt Auswechslung von Neuer

Nach der Partie gab Bayerns Sportvorstand Max Eberl eine erste vorsichtige Diagnose ab.

"Die Wade, mal schauen was es ist", sagte Eberl nach den Spiel auf die Frage, was der Grund für die Auswechslung war. Er hoffe nicht, dass es schlimm ist, so Eberl weiter: "Ich kann es aber so kurz nach dem Spiel auch nicht sagen."

Neuer hatte bereits die vergangenen beiden Spiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst.

