Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

FC Bayern wieder Meister! Wann war die Übergabe der Schale? Dem FC Bayern wurde die Meisterschale am 33. Spieltag nach dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 10. Mai verliehen. Es war das letzte Bundesliga-Heimspiel für den deutschen Rekordmeister in der laufenden Saison. Im Anschluss an die Schalenübergabe kam es dann auch zu den traditionellen Weißbierduschen auf dem Feld.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Welches Trikot präsentierte der FC Bayern beim letzten Heimspiel der Saison? Der FC Bayern trug beim letzten Heimspiel der Saison das neue Auswärtstrikot. Mit diesem verabschiedete sich auch Thomas Müller von den Fans in der Allianz Arena, da am 34. Spieltag eine Partie in Hoffenheim für den FCB ansteht.

FC Bayern: Stars fliegen doch nach Ibiza - wann findet die Ibiza-Reise statt? Am Sonntag und damit einen Tag nach der Schalenübergabe flogen laut einem "Bild"-Bericht 13 Profis des FC Bayern per Privatjet nach Ibiza. Dort feierten sie in der Nacht auf Montag im legendären Pacha-Club. Möglich wurde die Reise, da Trainer Vincent Kompany seiner Mannschaft zwei Tage frei gewährte und die Bosse diesmal grünes Licht gaben. Neben dem scheidenden Thomas Müller, Kapitän Manuel Neuer und Torjäger Harry Kane sollen auch Kingsley Coman, Eric Dier, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro, Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic, Dayot Upamecano und Jonas Urbig auf Ibiza dabei sein.

FC Bayern München: Eberl verrät Transfer-Update nach Meisterschaft

Anzeige

Anzeige

Party am Marienplatz: Wann feiert der FC Bayern mit den Fans in der Münchner Innenstadt? Der Termin für die obligatorische Meisterfeier am Marienplatz steht bereits fest. Am 18. Mai, einen Tag nach dem letzten Bundesliga-Spiel, wird die Mannschaft im Münchner Rathaus empfangen. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat das Team dorthin eingeladen. Die Meisterfeier beginnt laut Klub-Angaben gegen 13:15 Uhr. Für Bayern-Ikone Müller wird es die 13. - und - zumindest als Spieler - letzte Meisterfeier auf dem Marienplatz sein. Jonas Urbig, Daniel Peretz, Eric Dier, Min-jae Kim, Hiroki Ito, Raphael Guerreiro, Sacha Boey, Joao Palhinha, Konrad Laimer, Michael Olise und Harry Kane feiern hingegen auf dem Rathausbalkon Premiere.

Party am Marienplatz: Werden auch die Bayern-Frauen mit dabei sein? Ja. Die Frauen des FC Bayern schrieben in dieser Saison Geschichte und sicherten sich zum ersten Mal das Double aus Meisterschaft und Pokal und sollen deshalb zusammen mit den Männern gewürdigt werden.

Anzeige

Anzeige

FC Bayern in Party-Laune: Wird die Meisterfeier auch im TV und Livestream übertragen? TV: Bayerischer Rundfunk

Live-Stream: BR24Sport.de Ja, die Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz wird auch live im TV und im Stream gezeigt. Der "Bayerische Rundfunk" überträgt die Feierlichkeiten live im TV. Im Livestream wird die Meisterfeier sowohl auf "BR24Sport.de" als auch in der "ARD-Mediathek" gezeigt. Neben ausgelassenen Party-Bildern sollen auch Interviews mit den Bayern-Stars auf dem Programmpunkt stehen. Die Sendung beginnt um 13:15 Uhr. Vergangene Meisterfeiern wurden auch auf den Social-Media-Kanälen der Bayern auf YouTube und Facebook live gezeigt. Hierzu gibt es noch keine genauen Angaben.

FC Bayern: Kane bekommt seine erste Bierdusche von Neuer

Anzeige

FC Bayern: So geht es nach den Meisterfeierlichkeiten weiter Der FC Bayern hat das DFB-Pokal-Finale und das "Finale Dahoam" in der Champions League verpasst. Folgerichtig haben die Stars eine kurze Pause, ehe es zunächst auf Länderspielebene weitergeht. Für manche stehen wichtige WM-Quali-Spiele auf dem Programm, zahlreiche Akteure kämpfen jedoch auch im Rahmen der Nations League um den Titel. Am 4. und 8. Juni werden im Rahmen des Final-Four-Turniers die Halbfinal-Partien und das Finale ausgetragen. Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal sind mit dabei. Im Anschluss geht es für den FC Bayern über den großen Teich. In der USA steht die Klub-WM (14. Juni - 13. Juli) auf dem Programm. Der FC Bayern startet am 15. Juni (18 Uhr) gegen Auckland City ins Turnier. Im Anschluss geht es gegen die Boca Juniors (21.6.) und Benfica Lissabon (24.6.) - ehe die K.-o.-Runde beginnt.