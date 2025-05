Anzeige

Bundesliga 2024/2025 - 32. Spieltag 15:30 RB Leipzig RB Leipzig 3:3 Beendet Bayern Bayern München Bundesliga 2024/2025 - 33. Spieltag 18:30 Bayern München Bayern 2:0 Beendet M'gladbach Bor. Mönchengladbach Bundesliga 2024/2025 - 34. Spieltag 15:30 1899 Hoffenheim Hoffenheim 0:4 Beendet Bayern Bayern München

+++ Update, 22. Mai, 07:10 Uhr: Bayern-Juwel Jespen vor Leihe? +++ Jonathan Asp Jensen wechselte 2022 im Alter von 16 Jahren für 1,2 Millionen Euro vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland zum FC Bayern München. Seitdem hat sich der offensive Mittelfeldspieler über die U17 bis in die Regionalliga zu Bayern II hochgearbeitet. Nun möchte der 19-Jährige den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Wie die "Bild" berichtet, soll Asp Jensen in diesem Sommer ausgeliehen werden, um Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln zu können. Dabei sollen bereits einige Teams interessiert sein: Darunter die Grasshopper Zürich, aber auch weitere Klubs aus der Schweizer Super League, der österreichischen Bundesliga und der 2. Bundesliga gelten als mögliche Abnehmer. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison kam der dänische Junioren-Nationalspieler auf elf Vorlagen und fünf Tore in 23 Einsätzen für Bayerns zweite Mannschaft. 2024 feierte er unter Trainer Thomas Tuchel bereits sein Bundesliga-Debüt.

+++ Update, 21. Mai, 07:10 Uhr: Zukunfts-Wende bei Mathys Tel? +++ In der zurückliegenden Winterpause wurde Stürmer Mathys Tel vom FC Bayern via Leihe bis zum Sommer an Tottenham Hotspur abgegeben. Nun könnte sich ob der Zukunft des jungen Franzosen eine Wende anbahnen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano denken die Verantwortlichen des Premier-League-Klubs wohl über eine feste Verpflichtung des 20-Jährigen nach. Und das, obwohl Tel noch nicht wirklich glänzen konnte und in 19 Spielen nur drei Tore und einen Assist verbuchen konnte. Allerdings soll seine grundsätzlich positive Entwicklung ursächlich für das Umdenken sein. Demnach sehen die Verantwortlichen in dem Angreifer großes Potenzial. Im Leihvertrag verankert ist eine Kaufoption in Höhe von 50 bis 60 Milionen Euro.

+++ Update, 20. Mai, 07:30 Uhr: Neuer Vertrag? Erste Goretzka-Entscheidung wohl gefallen +++ Beim FC Bayern laufen die personellen Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Laut "Sky" ist eine Vertragsverlängerung von Leon Goretzka trotz dessen starker Leistungen in der vergangenen Saison derzeit aber "kein Thema". Demnach drängt keine der beiden Seiten darauf, seinen noch bis 2026 laufenden Kontrakt vorzeitig zu verlängern. Aber: im Gegensatz zum zurückliegenden Sommer drängen die Münchner wohl auch nicht auf einen Verkauf. Sollte der 30-Jährige selbst eine neue Herausforderung annehmen wollen, würde man ihn aber nicht daran hindern, den Verein zu verlassen. So soll Goretzka das Sommer-Transferfenster abwarten und dann eine Entscheidung für seine Zukunft treffen wollen. Aktuell spricht wohl vieles für einen Verbleib, damit droht aber auch ein ablösefreier Abgang im kommenden Jahr. Nachdem Goretzka im vorherigen Sommer ausgemustert worden war, kämpfte er sich beeindruckend zurück. Er profitierte von wiederkehrenden Unpässlichkeiten seiner Konkurrenten und erarbeitete sich wieder einen Stammplatz.

+++ Update, 19. Mai, 21:50 Uhr: Jonathan Tah liegt wohl konkretes Angebot vor +++ Befindet sich die mögliche Verpflichtung von Jonathan Tah auf der Zielgeraden? Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben die Bayern im Rennen um den deutschen Nationalspieler die Nase vorn. Dem ehemaligen Leverkusen-Kapitän liege demnach ein Vertrag vor, der anstatt über drei sogar über vier Jahre laufen soll. Der 29-Jährige müsse wohl lediglich noch unterschreiben. Über die letzten Monate kursierten immer wieder Gerüchte um einen Wechsel zum FC Barcelona. Dieser dürfte allerdings aufgrund der finanziellen Restriktionen, die dem spanischen Klub auferlegt worden sind, offenbar nicht mehr zustande kommen.

+++ Update, 18. Mai, 20:31 Uhr: Harry Kane gibt Treuebekenntnis ab und schwärmt von München +++ Harry Kane verschwendet aktuell keinen Gedanken daran, den FC Bayern zu verlassen. "Im Fußball und im Leben weiß man nie so genau, was passiert. Aber ich bin wirklich glücklich hier in München. Meine Familie hat sich eingelebt. Meine Kinder lieben es, hier in die Schule zu gehen. Also ja, das hier ist mein Leben für die absehbare Zukunft", sagte der Torjäger zu "ITV" und schwärmte noch weiter. "Ich liebe den Trainer und ich liebe das Team. Ich denke, wir sind erst am Anfang einer wirklich erfolgreichen Zeit für diesen Verein und ich möchte ein großer Teil davon sein. Wer weiß, wie viele Jahre es werden, aber ich möchte auf jeden Fall noch eine Weile hier bleiben", sagte er. Nur mit der deutschen Sprache tut sich der 31-Jährige noch schwer. "Ich bin noch nicht wirklich nahe dran, aber nach und nach verstehe ich ein bisschen mehr. Es ist wirklich schwierig", erklärte Kane.

+++ Update, 16. Mai, 17:24 Uhr: Verkauft der FCB Min-jae Kim günstiger? +++ Beim FC Bayern München steht hinter der sportlichen Zukunft von Min-jae Kim noch ein Fragezeichen. Demnach würde der Rekordmeister dem Südkoreaner wohl keine Steine in den Weg legen, wenn sich der Kapitän der Nationalmannschaft im Sommer verändern wolle. Laut "Bild" haben die Münchner nun wohl auch das bisherige Preisschild von 50 Millionen Euro deutlich nach unten angepasst. Demnach dürften die FCB-Bosse einem Verkauf Kims wohl schon bei einer Summe von 30 bis 35 Millionen Euro zustimmen. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft eigentlich noch bis zum Sommer 2028, allerdings könnte sich seine sportliche Perspektive in München durch die bevorstehende Verpflichtung von Jonathan Tah (Leverkusen) weiter verschlechtern.

+++ Update, 16. Mai, 10:17 Uhr: Soll Bayern die Meisterfeier auf dem Marienplatz bezahlen? +++ "Ich freue mich sehr drauf. Bis jetzt konnte ich es nur von außen beobachten. Es wird ein besonderer Moment, mit den Fans zu feiern. Wir sind eingeladen von der Stadt München, deswegen verstehe ich nicht, warum wir dafür zahlen müssten", kommentiert Eberl einen entsprechenden Vorschlag der Linken im Münchner Stadtrat.

+++ Update, 16. Mai, 10:12 Uhr: Eberl über Wirtz-Trip - "was soll ich dazu sagen" +++ Nach dem überraschenden Trip von Leverkusen-Star Florian Wirtz, der gemeinsam mit seinen Eltern zu Verhandlungen nach England reiste, nimmt Eberl auch dazu Stellung. "Wenn Florian Wirtz mit seiner Familie diese Reise tätigt, dann werden sie ihren Grund haben und es steht uns nicht zu, irgendwas dazu zu sagen." Und weiter: "Ich versuche, die Gerüchte ein Stück weit auszublenden. Die Spekulationen müssen wir an uns vorbeigehen lassen, um in Ruhe unsere Geschäfte zu machen", so Eberl. "Es hilft mir, wie bei der Frage nach dem Foto, ja nicht weiter. Was soll ich dazu sagen? Florian Wirtz ist frei, mit seiner Familie und Freunden Liverpool, Manchester, Madrid oder was auch immer zu besuchen." Es sei wenig überraschend, dass der FC Bayern und Eberl selbst ständig mit der Personalie Wirtz konfrontiert seien. Ob es zu einem Wirtz-Transfer kommen wird, "weiß aber keiner”, stellte Eberl klar. "Jetzt steht er erst einmal bei Bayer Leverkusen unter Vertrag. All die Spekulationen – Einigung erzielt, Vertrag unterschrieben – dürfen wir nicht an uns heranlassen. Wir machen unseren Job und kennen die Fakten vielleicht besser als die ganzen Spekulationen, die um uns herum passieren."

+++ Update, 16. Mai, 10:10 Uhr: Sane-Zukunft: Eberl macht Standpunkt klar +++ Auch Sportvorstand Max Eberl ist auf der Pressekonferenz anwesend und nimmt zur Thematik rund um Leroy Sane Stellung. "Leroy und seine Agentur wissen, was unser Wunsch ist und sie kennen die Voraussetzungen. Wir hoffen dann, dass er sich für uns entscheidet."

+++ Update, 16. Mai, 10:06 Uhr: Kompany kommentiert Ibiza-Trip +++ Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel äußert sich Trainer Vincent Kompany zum Ibiza-Trip einiger seiner Spieler. "Das war ein Thema für die Medien. Für mich war Hoffenheim das Thema und die Spielvorbereitung. Es geht um Hoffenheim und Heidenheim. Das Spiel in Heidenheim war unmittelbar nach dem Champions League Spiel in Mailand, da hatten wir fast überhaupt keine Ruhe. Jetzt hatten wir die ganze Woche, um das Spiel vorzubereiten. Wir hatten sehr viel Zeit, um uns gut vorzubereiten. Wir hatten eine gute Woche. Dass über Bayern München gesprochen wird, gehört dazu."

+++ Update, 16. Mai, 08:11 Uhr: Bayern bleibt bei Sane-Verhandlungen hart +++ Verlässt Leroy Sane jetzt doch den FC Bayern? Nachdem eine Vertragsverlängerung vor wenigen Wochen als Formsache galt, sieht nach dem Berater-Wechsels des 29-Jährigen zu Pini Zahavi die Welt wieder anders aus. Der ursprünglich verhandelte neue Deal, bei dem Sane jährlich zehn Millionen Euro fix zu stehen plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen hinzu kommen können, war plötzlich nicht mehr gut genug. Einem Bericht der "Bild" zufolge wollen die Bayern die neuen Forderungen aber nicht erfüllen. Demnach will der Rekordmeister anhand von Sane ein Exempel statuieren und keinen Cent mehr bieten, als ursprünglich ausgehandelt wurde. Bayern fürchtet, dass ein mögliches Nachgeben bei den Verhandlungen dazu führen könnte, dass sich der Fall in der Zukunft möglicherweise wiederholt. Der Vertrag von Sane läuft im Sommer aus. Sollte der deutsche Nationalspieler bei seinen neuen Forderungen bleiben, muss er sich wohl einen neuen Klub suchen.

+++ Update, 15. Mai, 19:40 Uhr: Dayot Upamecano soll wohl Vertrag langfristig verlängern +++ Kehrtwende beim FC Bayern? Wie "Sky" berichtet, soll Dayot Upamecano nun offenbar doch zeitnah verlängern. Demnach gäbe es neue Gespräche um eine Verlängerung des Vertrages des Innenverteidigers bis 2030, der im kommenden Jahr ausläuft. Weiter heißt es, dass sich die Verhandlungen in den letzten 48 Stunden positiv entwickelt haben, nachdem die Gespräche in den vergangenen Wochen ins Stocken geraten waren. Einige Details müssen offenbar aber noch geklärt werden. Der Spieler möchte der Meldung zufolge beim Rekordmeister verlängern und hofft auf eine kurzfristige Einigung. Zuletzt hatte es Berichte über ein Interesse von Paris Saint-Germain an Upamecano gegeben.

+++ Update, 15. Mai, 11:43 Uhr: Nach Gerüchten von Real-Abgang: FCB-Interesse an Rodrygo +++ In den letzten Tagen kursierten mehrere Meldungen, dass Rodrygo nicht mehr vollends zufrieden mit seiner Rolle bei Real Madrid ist. Die "Marca" berichtete bereits, dass der Flügelstürmer das weiße Ballett im Sommer verlassen werde. Eine Entwicklung, die auch der FC Bayern zu beobachten scheint. Einem Bericht von "TBR Football" zufolge soll auch der deutsche Rekordmeister einen Blick auf den Brasilianer werfen. Sollte ein Transfer von Florian Wirtz im Sommer nicht umgesetzt werden, könnten die Münchner die Bemühungen um Rodrygo intensivieren. Der Marktwert des 24-Jährigen liegt bei 100 Millionen Euro - sein Vertrag läuft in der spanischen Hauptstadt noch bis Sommer 2028. Laut "Sports Zone" sei Real Madrid bereit, Verhandlungen über einen Wechsel des Offensivstars aufzunehmen. Neben den Bayern zeigen auch weitere europäische Top-Klubs Interesse an dem Rechtsaußen. Das Portal "TBR Football" nennt hierbei die vier Premier-League-Giganten Arsenal, Liverpool, Chelsea und Manchester City.

+++ Update, 14. Mai, 9:52 Uhr: Tottenham will Tel-Deal finalisieren +++ Tottenham Hotspur zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung von Mathys Tel in London. Im Sommer endet die Leihe - der Premier-League-Klub liebäugelt jedoch mit einem Verbleib des jungen Franzosen. Das berichtet "SkySport" und fügt hinzu, dass Tottenham noch keine finale Entscheidung getroffen habe. Klar ist jedoch bereits jetzt, dass es im Falle einer Entscheidung für Tel zu weiteren Gesprächen mit dem FC Bayern kommen würde. Dem Bericht zufolge ist der Europa-League-Finalist nicht bereit, die im Winter ausgehandelte Klausel von 50 bis 55 Millionen Euro zu zahlen. Die Klubführung möchte die Summe für den 20-Jährigen drücken. In München scheint Tel keine große Zukunft mehr zu haben. In den Plänen von Cheftrainer Vincent Kompany spielt der Offensivspieler keine Rolle. Der deutsche Rekordmeister hofft, durch einen Verkauf des Youngsters Einnahmen zu generieren - auch um den Transfer von Florian Wirtz finalisieren zu können.

+++ Update, 13. Mai, 10:30 Uhr: Tah-Transfer offenbar auf Zielgeraden +++ Geht jetzt alles ganz schnell im Tah-Poker? Wie die spanische Zeitung "as" berichtet, ist die Entscheidung über die Zukunft des Innenverteidigers von Bayer Leverkusen so gut wie gefallen. "Tah ist zu 90 Prozent Spieler des FC Bayern München", heißt es in dem Bericht. Demnach hätte der Rekordmeister "richtig Gas gegeben", um den Transfer einzutüten, da auch Real Madrid nach der Verpflichtung von Trainer Xabi Alonso großes Interesse am 29-Jährigen haben soll. Die Bayern sollen die Wiedervereinigung des Erfolgs-Duos der "Werkself" jedoch unbedingt verhindern wollen und daher habe es am Montag "eine Flut von Anrufen aus München gegeben, um den Deal sofort unter Dach und Fach zu bringen", heißt es in dem Bericht weiter. "Sky" vermeldete zusätzlich, dass alle Gremien innerhalb des Klubs die Vertragskonditionen hinsichtlich Laufzeit und Gehalt bereits abgesegnet hätten. Man warte nun auf eine entgültige Entscheidung des Spielers. Laut Informationen von "The Athletic" liegt Tah ein Dreijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison vor.