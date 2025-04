... über die Medienberichte, dass der Vertrag mit Thomas Müller nicht verlängert wird : "Ich bin auch überrascht gewesen, weil wie gesagt: Wir als Verein haben überhaupt nichts dazu gesagt - sowohl Thomas nicht, als auch wir als Verantwortliche nicht. Natürlich weiß man in der Medienlandschaft in München immer wieder etwas. Man hört irgendwas. Aber tatsächlich hat sich keiner dazu geäußert. Ich habe es ja auf der PK gesagt. Deswegen war ich am Ende auch etwas sarkastisch, nachdem es die dritte, vierte Nachfrage gab - die ich übrigens verstehe. Wir verkünden etwas, wenn es was zu verkünden gibt. Das ist ein großes Thema. Wir brauchen nicht über Thomas Müller und den FC Bayern zu sprechen. Diese Verbindung ist sehr in die Wiege gelegt quasi. Und deswegen, glaube ich, gebührt es auch dem Anstand, dass man jetzt über die Zukunft von Thomas redet und über die Zukunft des FC Bayern spricht - ob das gemeinsam ist, ob das nicht gemeinsam ist. Ich finde, diesen Austausch sollte man uns zugestehen, dass wir in Ruhe in aller Transparenz und in aller Offenheit mit Thomas darüber sprechen. Und dann werden wir es bekannt geben."

Der FC Bayern München will in dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg ( im Liveticker aus ran.de ) mit einem Sieg einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft machen.

... auf die Frage, ob ihn die Gerüchte rund um den FC Bayern stören: "Ich bin jetzt 13 Monate da. Ich habe schon mitbekommen, dass da sehr, sehr, sehr viel nach außen getragen wird. Ob das richtig ist oder falsch ist, das ist dann meistens drei Tage später wieder egal. Aber es wird natürlich sehr viel über Bayern München berichtet. Das ist natürlich der Größe dieses Clubs geschuldet. Damit müssen wir auch umgehen. Es ist ein Stück weit auch mein großer Job, Kommunikation zu betreiben. Dementsprechend nehmen wir das mittlerweile zur Kenntnis, machen aber in Ruhe unseren Stiefel weiter."

... auf die Frage, ob man sich mit den Gesprächen mit Müller zu viel Zeit gelassen habe: "Wir sind jetzt im April und ich habe schon einige Vertragsverlängerungen kommentieren und begleiten dürfen. Die vielen Fragen sind berechtigt, weil es natürlich von Interesse ist. Trotzdem machen wir ganz in Ruhe unsere Arbeit. Wir führen ganz in Ruhe die Gespräche. Es bringt nichts, was zu überstürzen, sondern was Gutes rauszubringen. Das ist die Aufgabe."

... über die weitere Vorgehensweise: "Wir reden erst mit Thomas und dann wollen wir irgendwann auch was in die Öffentlichkeit tragen."

... auf die Frage, ob es weiter ein Szenario geben könnte, dass Müller beim FC Bayern bleibt: "Wir diskutieren alle Szenarien, die möglich sind."

... über die Verletzungsprobleme in der Abwehr: "Natürlich mussten wir uns schütteln nach der Länderspielpause, als dann die Verletzungsnachrichten von "Upa" und "Phonzy" kamen. Dann sagst du: Okay, du hast Hiroki (Ito) als Linksverteidiger, der nach langer Zeit endlich wieder zur Verfügung steht bzw. stand, weil dann diese Verletzung wieder aufgebrochen ist. Das sind jetzt wirklich harte zehn Tage gewesen, was die Verletzung betrifft. Und dann alle in einem Bereich, nämlich der Abwehr. Aber wir haben uns jetzt einfach gesagt: Okay, es ist so, wir können es nicht ändern. Wir können lamentieren, aber wir haben trotzdem noch einen Kader, mit dem wir versuchen können, eben die Resultate zu erzielen, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein."

... auf die Frage, ob man Ito zu früh wieder eingesetzt habe: "Nein, es passieren einfach solche Verletzungen. Natürlich ist es sein operierter Fuß, aber man hat alles dafür getan. Wir haben sehr lange gewartet, um ihn wieder zurückzubringen. Er hat dann die Länderspiele gemacht, hatte also seine Einsätze. So etwas passiert halt beim menschlichen Körper. Da ist sehr viel steuerbar heutzutage, sehr viel ist händelbar. Aber der Körper bleibt der Körper. Und wenn da eben eine Schwachstelle ist, die da gewesen zu sein scheint, dann ist das so."

Vincent Kompany (Trainer Bayern München) vor dem Spiel über...

... die Chance, in der Meisterschaft gegenüber Bayer Leverkusen vorlegen zu können: "Es macht für mich nicht so viel Unterschied. Ich habe es auch vorher schon gesagt. Wir gehen davon aus, dass die (Bayer Leverkusen, Anm.d.Red.) alles gewinnen. Und unser Ziel ist auch, dass wir alles gewinnen. Deswegen war der Fokus sehr groß diese Woche. Ich glaube, die Bedingungen sind gut. Das Wetter ist gut, der Rasen ist gut und die Jungs haben gute Energie im Training gezeigt. Hoffentlich setzt sich das heute in Leistung und Ergebnis um."

... die Herausforderung gegen den FC Augsburg: "Man weiß nie vorher, ob man oft verteidigen muss oder nicht. Man muss immer davon ausgehen, dass das passieren kann und dass wir das auch gut machen. Es geht um eine Mischung aus Form und was man taktisch braucht für dieses Spiel. Ich glaube, die Jungs, die wir heute aufstellen, sind ready für dieses Spiel. Ich hoffe, dass sie das heute zeigen. Wir kriegen immer viele Chancen. Das war letzte Woche auch so. Mit St. Pauli haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die ganz wenige Gegentore bekommt, die sehr stabil ist. Aber am Ende haben wir immer unsere Chancen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das bringen wir mit in dieses Spiel. Und das ist auch unser Glaube."