Eine große Fußball-Karriere neigt sich dem Ende zu. Mats Hummels, einer der besten Innenverteidiger in der Geschichte des deutschen Fußballs, beendet zum Saisonende seine Karriere . Alleine sein Abschieds-Video zeigt, mit wie vielen Emotionen dieser Schritt verbunden ist.

Er hätte nach der vergangenen Saison nicht gewusst, ob es in Dortmund weitergeht oder nicht. Hummels hatte gehofft, er könne weiter für den BVB spielen - doch es kam anders. Heute lässt sich festhalten: Es wäre besser gewesen, Hummels hätte seine Karriere in Dortmund beendet. Nicht im vergangenen Jahr, sondern jetzt.

Vor allem aber zeigt es, wie sehr ihm der BVB am Herzen liegt. Der 36-Jährige schwärmt von den Fans auf der Südtribüne. Vor ihnen erlebte er "Momente, die gibt es nicht mehr, die wird es auch nicht mehr geben."

Das Wichtigste in Kürze

Bei der AS Rom erlebt er ein unwürdiges Ende und rotiert zwischen Spielfeld und Ersatzbank hin und her. Sein letztes Spiel wird er - sofern er überhaupt zum Einsatz kommt - am 25. Mai auswärts beim FC Turin bestreiten. Vor etwa 20.000 Zuschauern, die mit Hummels kaum etwas verbinden.

In Dortmund hätte er einen Abschied gehabt, der einem Spieler seiner Größenordnung gerecht wird. Und vor allem: Er hätte Dortmund noch eine weitere Saison gutgetan.