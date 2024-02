FC Bayern: Uli Hoeneß bezeichnet Leverkusen-Transfers als "Glück"

Anzeige Uli Hoeneß schwärmt vor dem Topspiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen vom Gegner, kann sich einen kleinen Seitenhieb aber nicht verkneifen. Uli Hoeneß hat sich vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag als Fan von Bayer Leverkusen geoutet. "Ich ertappe mich schon dabei, dass ich die Stuttgarter sehr gern schaue. Und ich schaue mir, wenn’s geht, auch jedes Spiel der Leverkusener an, weil sie einen sehr unterhaltsamen, leidenschaftlichen Fußball spielen", gestand der Ehrenpräsident des FC Bayern München im Interview mit der "FAZ". Den Grund für den Leverkusener Höhenflug in dieser Saison sieht Hoeneß in glücklichen Transfers begründet. Bayer hätte "ein bisschen Glück gehabt mit ihren Transfers. Den Boniface haben alle anderen nicht gesehen. Und den Grimaldo kannte davor auch kein Mensch", so Hoeneß weiter. Es sei nicht selbstverständlich, dass neue Spieler in einem neuen Land, in einer neuen Mannschaft gleich derart einschlagen.

Anzeige

Lobende Worte hat der frühere Bayern-Präsident auch für Trainer Xabi Alonso übrig, der selbst einmal in München gespielt hat.

Hoeneß lobt Leverkusen-Trainer Alonso "Als Spieler kenne ich Xabi aus nächster Nähe. Als Trainer kenne ich ihn nur aus der Distanz. Aus der muss ich aber schon sagen, dass er das, was er hier als Stratege angedeutet hat, in Leverkusen auch als Trainer umsetzt." Den Erfolg der Leverkusener will er trotzdem nicht ausschließlich dem Trainer zuschreiben. Vielmehr könne man sehen, was sich entwickeln kann, "wenn ein Trainer mit seinen Spielern in Ruhe arbeiten kann". Und weiter: "Ich habe gerade gelesen, dass der Handballer Juri Knorr nach der Heim-EM gesagt hat, dass er froh ist, dass die große Aufmerksamkeit jetzt wieder weg ist und dass er dankbar ist, dass er nicht Spieler von Bayern München ist."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern und Co.: Das sind die Vereine mit den meisten Mitgliedern

Der FC Bayern darf sich über 300.000 Mitglieder freuen. Welche Vereine sind noch unter den mitgliederstärksten Fußball-Klubs zu finden? ran zeigt die Top-12 im Überblick. Gleich mehre deutsche Vereine reihen sich ein. © IMAGO/Ulrich Wagner Platz 12: Eintracht Frankfurt

Mittlerweile haben die Hessen 139.000 Mitglieder und lassen damit den 1. FC Köln und den FC Porto hinter sich. Der scheidende Präsident Peter Fischer brachte es zum Abschied auf den Punkt: "Wir sind welt- und europaweit einer der größten Vereine geworden. Numero 12! Merkt es euch!". Machen wir Peter. © osnapix Platz 11: Gremio Porto Alegre

Der brasilianische Traditionsklub hat ein finsteres Jahr hinter sich: Erst Ende 2023 war der Abstieg aus der erstklassigen brasilianischen Serie A besiegelt. Zumindest in Sachen Fans ist Gremio noch gigantisch mit 148.613 Mitgliedern. Kein Wunder, hat der Verein doch auch Superstars wie Ronaldinho, Ze Roberto und Douglas Costa hervorgebracht. © Action Plus Platz 10: Manchester United

"Statista" bescheinigt Manchester United 150.000 Mitglieder. Damit sind die "Red Devils" trotz der sportlich ernüchternden vergangenen Jahren der mitgliederstärkste Klub der Premier League. © IMAGO/Action Plus Platz 9: Sao Paulo FC

Laut "Statista" hat der Sao Paulo FC 151.724 Mitglieder. Der Heimatverein von Kaka ist dennoch nicht der Verein mit den meisten Anhängern in Brasilien - geschweige den Südamerika. © IMAGO/Fotoarena Platz 8: FC Barcelona

170.000 Mitglieder zählt "Statista" für den FC Barcelona. Die Katalanen sind damit der mitgliederstärkste Verein aus Spanien. Weit vor Erzrivale Real Madrid. © IMAGO/ZUMA Wire Platz 7: FC Schalke 04

Die Schalker Fanbase ist riesig, das bestätigen 174.000 Mitglieder. Trotz des Abstiegs in die 2. Bundesliga hat Schalke laut "Statista" noch einmal 10.000 Mitglieder mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. Daran kann auch die eher unglücklich laufende aktuelle Saison nichts ändern. © IMAGO/Kirchner-Media Platz 6: Palmeiras Sao Paulo

Der mitgliederstärkste Verein Brasiliens ist in Sao Paulo beheimatet. Palmeiras kommt auf 182.722 Mitglieder. 2023 wurde der Klub Meister und im Jahr 2021 gewannen die Weiß-Grünen sogar die Copa Libertadores (Vergleichbar mit der Champions League). © Action Plus Platz 5: Borussia Dortmund

Der Erzrivale von Schalke ist im Ranking zwei Plätze über den Blau-Weißen: Borussia Dortmund hat 189.532 Mitglieder. Der Rückstand auf die Top Vier ist allerdings gewaltig. © IMAGO/RHR-Foto Platz 4: Benfica Lissabon

Jahrelang war Benfica der mitgliederstärkste Verein der Welt. In den vergangenen Jahren rutschten die Portugiesen im Ranking jedoch ab. Aktuell steht Benfica bei 262.026 Mitgliedern. © IMAGO/ZUMA Wire Platz 3: River Plate

Das fußballverrückte Land Argentinien hat mehrere Klubs, die eine große Anhängerschaft besitzen. River Plate kommt auf 273.330 Mitglieder und schafft es damit in die Top 3. © IMAGO/Sebastian Frej Platz 2: CA Boca Juniors

Der Verein mit den meisten Mitgliedern in Argentinien rangiert auf dem zweiten Platz weltweit. 315.879 Mitglieder können die CA Boca Juniors aufweisen. Das reicht nur hauchzart nicht für den ersten Platz. © imago images/Photogamma Platz 1: FC Bayern München

Der FC Bayern München wächst und wächst. Nachdem in den vergangenen Jahren die Marke von 300.000 Mitgliedern geknackt wurde, steht der deutsche Rekordmeister mittlerweile bei 316.000 Mitgliedern. Ganz knapp mehr als die Boca Juniors. © IMAGO/Matthias Koch

Bei Bayern könne man schon mal aus der Haut fahren, während sich Leverkusen auf das Wesentliche konzentrieren könne.