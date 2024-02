Beide Teams nutzen ihr Ballbesitzspiel, um sich den Gegner zurechtzulegen. Der Spieler am Ball soll stets mehrere Anspielstationen erhalten. Die übrigen Spieler müssen nicht nur diese Anspielmöglichkeiten schaffen, sondern auch den Gegner beschäftigen: Die Stürmer sollen die Verteidiger aus der Abwehr herausziehen, die Außenstürmer wiederum das Spiel breit machen. Dem Gegner wird so erschwert, kompakt zu verteidigen.

Sowohl Leverkusen als auch der FC Bayern bestechen in dieser Saison mit ihrem Ballbesitzspiel. Beide Teams setzen darauf, den Gegner über zahlreiche flache Pässe zu dominieren. Kein Verein in den europäischen Top-Fünf-Ligen spielt mehr flache Pässe als Bayer Leverkusen. Bayern München folgt in der Statistik dicht dahinter.

Sie sind beide 20 Jahre alt und die vielleicht besten Fußballspieler Deutschlands. Am Samstag treffen Florian Wirtz von Bayer Leverkusen und Jamal Musiala vom FC Bayern München aufeinander ( ab 18:30 Uhr im Liveticker ). Um herauszufinden, welcher der beiden Spieler besser in Form ist, vergleichtdie Statistiken aus der laufenden Bundesliga-Saison (Quelle: kicker).

Tuchel und Alonso sind dabei keine Anhänger der reinen Ballbesitz-Lehre wie etwa Pep Guardiola. Wenn es nötig ist, überlassen Tuchel und Alonso dem Gegner das Spiel. Alonso konzentrierte sich in seinem ersten halben Jahr in Leverkusen zunächst auf defensive Abläufe.

Anzeige

FC Bayern vs. Bayer Leverkusen: 3-4-3 vs. 4-2-3-1

Positionsspiel, Dominanz, aber immer aus einer stabilen Defensive: Alonso und Tuchel gleichen sich in ihrer Spielphilosophie. In der Ausführung gibt es jedoch Unterschiede. Alonso setzt in Leverkusen auf ein 3-4-3-System. Sein Spielsystem ist um die Stärken und Schwächen der Spieler gebaut. So sprintet der pfeilschnelle Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong die Linie entlang, während der spielstarke Linksverteidiger Grimaldo sich häufig ins Mittelfeldzentrum bewegt.

Tuchel wiederum setzt auf ein 4-2-3-1. Sein System ist weniger an den Stärken und Schwächen der Spieler ausgerichtet. Bei ihm steht die Ausführung im Fokus. Kaum eine Bundesliga-Mannschaft baut derart sauber auf; fast immer positionieren sich die Spieler in einem 3-2-5 oder einem 2-3-5.

Tuchel nimmt dabei weniger Rücksicht auf die individuellen Fähigkeiten seiner Spieler, sondern orientiert sich an seinem Gegner. Leroy Sané etwa kommt stets auf jenem Flügel zum Einsatz, auf dem Tuchel beim Gegner Schwächen ausmacht. Während Alonsos Team meist durch das Zentrum attackiert, sucht Tuchels Mannschaft den Weg über die Außen.