FC Bayern: Uli Hoeneß reagiert auf Eberl-Aus bei RB Leipzig

Inzwischen hat sich auch Uli Hoeneß zum Aus des RB-Geschäftsführers geäußert. "Das war nicht meine Entscheidung, nicht unsere Entscheidung", sagte er am Rande des BBL-Auftaktsieges der Bayern-Basketballer zu "t-online".

RB Leipzig hatte den 50-Jährigen wegen "fehlendem Commitment" von seinen Aufgaben entbunden. Immer wieder wurde er in der Vergangenheit mit einem möglichen Engagement in München in Verbindung gebracht.