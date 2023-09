Max Eberl: Was für den FC Bayern spricht - und warum RB Leipzig ihn feuerte

Als wäre das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München am Samstagabend ( ab 18:30 Uhr im Liveticker ) nicht schon brisant genug. Durch die Entlassung von Max Eberl beim Pokalsieger rückt die schon seit Wochen schlagzeilenträchtige Personalie erst recht in den Vordergrund.

In der Liga gibt es sogar führende Funktionäre, die fest von Eberls baldiger Zusage bei den Bayern ausgehen. "Ich kann es mir sehr gut vorstellen", sagte ein Insider schon vor Verkündung der Entlassung: "Er hat das Zeug dazu und ist anscheinend nicht glücklich in Leipzig."

Franco Foda (zuletzt FC Zürich) Ebenfalls laut "Bild" ist der ehemalige österreichische Teamchef Foda im Gespräch. Der 57-Jährige war die meiste Zeit seines Trainerlebens bei Sturm Graz tätig, insgesamt drei Amtszeiten absolvierte er dort als Chefcoach. Seine einzige Trainerstation in Deutschland war der 1. FC Kaiserslautern in der Saison 2012/13.

Onur Cinel (FC Liefering) Bereits 2012 kam Cinel zu Schalke und arbeitete seither im Jugendbereich. Herausragende Arbeit leistete er in der U17, die er in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft führte. Die mangelnde Erfahrung als Profitrainer sowie der Umstand, dass Schalke eine Ablöse nach Liefering überweisen müsste, sind jedoch dicke Fragezeichen.

Max Eberl: Der eine Satz fehlt

Nun könnte Hoeneß einen neuen Anlauf beim einstigen Bayern-Jungprofi starten, den er seit Jahren schätzt und mit dem er regelmäßig in Kontakt ist. Zuletzt hatten beide diesen aber aufgrund der anhaltenden Gerüchte reduziert, zumindest in der Öffentlichkeit.

"Ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag. Es geht aber nicht um mich, sondern um das Topspiel der Bundesliga", antwortete Eberl wenige Tage vor seiner Demission auf eine entsprechende Nachfrage der "Sportbild". Der eine Satz, dass er seinen Vertrag erfüllen und nicht zu Bayern gehen werde, der fehlte in seinen Statements - und kostete ihn seinen RB-Job.

Das liegt auch daran, dass sich der 50-Jährige nicht zu Treuebekenntnissen treiben lassen will, welche er vielleicht nicht einhalten kann. In Mönchengladbach werfen ihm manche Fans bis heute vor, dass er bei seinem tränenreichen Abschied Anfang 2022 nicht die ganze Wahrheit gesagt habe.

Eberl war klug beraten, nicht mehr zu reagieren, als die Leipziger am vergangenen Samstag an seiner langjährigen Wirkungsstätte zu Gast waren und er wüst verunglimpft wurde. Und auch beim Pokalspiel am Mittwoch bei Wehen-Wiesbaden (3:2) fuhr er eine ähnliche Strategie des Schweigens, um weitere Nachfragen zum angeblichen Bayern-Wechsel nicht beantworten zu müssen.

Alles in allem soll seine Zurückhaltung in den Fragen zu seiner Zukunft den RB-Bossen missfallen haben. Da die um sich greifende Unruhe erstickt werden sollte und mit Rouven Schröder ein Nachfolger parat stand, war die Trennung wohl eine Frage der Zeit. Und es offenbar zweitrangig, dass am Samstag aus Bullen-Sicht das Spiel der Spiele in der Liga ansteht.