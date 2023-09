Tops und Flops in Europas Top-Ligen

In den europäischen Top-6-Ligen sind inzwischen fünf bzw. sechs Spieltage absolviert. Bereits jetzt gibt es einige Überraschungen. So findet sich ein französischer Aufsteiger weit oben in der Tabelle wieder, während der aktuelle Europa-League-Sieger im Ligakeller festhängt. ran checkt die sechs Top-Ligen. © Shutterstock