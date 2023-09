ran hat sich umgehört und einige Indizien gefunden, die eine solchen Coup schon in den nächsten Monaten alles andere als unrealistisch erscheinen lassen.

Entsprechend groß war die Unruhe unmittelbar vor dem Topspiel zwischen dem DFB-Pokalsieger und dem Meister am Samstagabend (ab 18.30 Uhr im Liveticker ).

Zudem wollte er den damaligen Gladbacher Sportgeschäftsführer schon als Nachfolger von Matthias Sammer nach München holen, scheiterte aber am Widerstand von Karlheinz Rummenigge, der Philipp Lahm bevorzugt hätte.

In der Liga gibt es sogar führende Funktionäre, die fest von Eberls baldiger Zusage bei den Bayern ausgehen. "Ich kann es mir sehr gut vorstellen", sagt ein Insider: "Er hat das Zeug dazu und ist anscheinend nicht glücklich in Leipzig."

Franco Foda (zuletzt FC Zürich) Ebenfalls laut "Bild" ist der ehemalige österreichische Teamchef Foda im Gespräch. Der 57-Jährige war die meiste Zeit seines Trainerlebens bei Sturm Graz tätig, insgesamt drei Amtszeiten absolvierte er dort als Chefcoach. Seine einzige Trainerstation in Deutschland war der 1. FC Kaiserslautern in der Saison 2012/13.

Stefan Kuntz (zuletzt Türkei) Zum einen dürfte Kuntz gewisse Gehaltsvorstellungen haben, die Schalke nicht erfüllen kann. Zum anderen ist fraglich, ob der 60-Jährige ein Engagement in der 2. Bundesliga wirklich als interessant bewertet. Viel gravierender aber: Seine letzte Station als Vereinstrainer liegt inzwischen 20 Jahre zurück. 2003 trainierte er LR Ahlen, die heute Rot-Weiss heißen.

Felix Magath (zuletzt Hertha BSC) Fehlende Erfahrung wäre bei ihm gar kein Thema. Und Schalke kennt er ebenfalls bestens. Magath trainierte die Königsblauen zwischen Juli 2009 und März 2011 und sicherte sich damals eine enorme Machtfülle, die ihn zum alleinigen sportlichen Entscheider machte. Wie die "Bild" berichtet, wird der Name Felix Magath tatsächlich diskutiert.

Onur Cinel (FC Liefering) Bereits 2012 kam Cinel zu Schalke und arbeitete seither im Jugendbereich. Herausragende Arbeit leistete er in der U17, die er in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft führte. Die mangelnde Erfahrung als Profitrainer sowie der Umstand, dass Schalke eine Ablöse nach Liefering überweisen müsste, sind jedoch dicke Fragezeichen.

Robert Klauß (zuletzt 1. FC Nürnberg) Seit seiner Entlassung in Nürnberg vor ziemlich genau einem Jahr ist der 38-Jährige ohne Job. Er stünde für einen Neuanfang, allerdings fehlt ihm als Trainer die Erfahrung, die es für ein Umfeld wie Schalke eigentlich braucht. Nicht, dass der "Club" ein sonderlich ruhiges Umfeld wäre, aber kein Vergleich zu S04.

Sandro Schwarz (zuletzt Hertha BSC) Schwarz arbeitete in der vergangenen Saison relativ erfolglos bei Hertha BSC, nach 29 Spielen und einem desaströsen Punkteschnitt von 0,76 wurde er entlassen, die Berliner stiegen später ab. Immerhin: Mit einem schwierigen Umfeld kennt er sich inzwischen gut aus. Ob seine Verpflichtung aber Euphorie auslösen würde, ist fraglich.

Im Zweitligaspiel beim SC Paderborn am Freitag ( live im Ticker ab 18:30 Uhr ) wird der bisherige Co-Trainer Matthias Kreutzer als Chefcoach auf der Bank sitzen, doch im Hintergrund läuft bereits die Suche nach einem Nachfolger. Welche Namen werden gehandelt? Und wie realistisch sind diese?gibt einen Überblick.

Max Eberl: Der eine Satz fehlt

Nun könnte Hoeneß einen neuen Anlauf beim einstigen Bayern-Jungprofi starten, den er seit Jahren schätzt und mit dem er regelmäßig in Kontakt ist. Zuletzt hatten beide diesen aber aufgrund der anhaltenden Gerüchte reduziert, zumindest in der Öffentlichkeit.

"Ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag. Es geht aber nicht um mich, sondern um das Topspiel der Bundesliga", antwortete Eberl nun auf eine entsprechende Nachfrage der "Sportbild". Was selbst bei seinem aktuellen Klub aber - nicht zum ersten Mal - auffällt: Der eine Satz, dass er seinen Vertrag erfüllen und nicht zu Bayern gehen werde, der fehlt in seinen Statements.

Was allerdings auch daran liegt, dass sich der 50-Jährige nicht zu einem Bekenntnis treiben lassen will, welches er vielleicht nicht einhalten kann. In Mönchengladbach werfen ihm manche Fans bis heute vor, dass er bei seinem tränenreichen Abschied Anfang 2022 nicht die ganze Wahrheit gesagt habe.

Eberl war klug beraten, nicht mehr zu reagieren, als die Leipziger am vergangenen Samstag an seiner langjährigen Wirkungsstätte zu Gast waren und er wüst verunglimpft wurde. Und auch beim Pokalspiel am Mittwoch bei Wehen-Wiesbaden fuhr er eine ähnliche Strategie des Schweigens, um weitere Nachfragen zum angeblichen Bayern-Wechsel nicht beantworten zu müssen.