FC Bayern und Thomas Müller: Mit dem Umgang mit der Legende schadet sich der Verein - ein Kommentar

Dass nun schon seit Tagen öffentlich über die Zukunft der Klub-Legende diskutiert und spekuliert wird, wirft kein gutes Licht auf die Bayern.

Von Tobias Wiltschek

Zunächst einmal gute Besserung an Max Eberl. Die Gesundheit ist auch im zuweilen gnadenlosen Business Profi-Fußball das Wichtigste.

Der Sportvorstand des FC Bayern München soll sich die Zeit nehmen, die er braucht, um sich vollständig zu erholen.

Dass der wichtigste Personalentscheider der Münchner aber ausgerechnet jetzt wegen einer schweren Erkältung ausfällt, macht die Situation beim FC Bayern nicht einfacher.

Denn der deutsche Rekordmeister wird zu Beginn der entscheidenden Phase dieser Saison nicht nur von einer lange nicht mehr dagewesen Verletztenmisere auf die Probe gestellt.

Er muss in diesen Tagen auch die öffentliche Aufregung über den Umgang mit Thomas Müller und dessen Zukunft moderieren – und gibt dabei ein desaströses Bild ab.

Dass die Bayern offensichtlich die Kontrolle über dieses so sensible Thema mittlerweile verloren haben, liegt bei weitem nicht nur, aber eben doch zum Teil auch an Eberl.