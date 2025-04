FC Bayern München - Hasan Salihamidzic über FCB-Zeit: "Uli Hoeneß und ich haben uns ausgesprochen"

Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat sich ausführlich zu seiner Zeit beim FC Bayern München geäußert. Der ehemalige Linksaußen wehrte sich gegen Kritik - und erzählt von Schafkopf-Runden am Tegernsee. Von Kai Esser Von 2020 bis 2023 war Hasan Salihamidzic Sportvorstand beim FC Bayern München. In seiner Zeit gab es einige Querelen - und auch Kritik. Müller-Wende doch noch möglich? Klare Tendenz, aber noch keine Entscheidung

MLS-Klubs an Müller-Verpflichtung interessiert In einem ausführlichen Interview mit der "Sport Bild" sprach der Bosnier über seine Zeit in München, mit der er "komplett im Reinen" sei. Dennoch gibt "Brazzo" an, "Zeit gebraucht" zu haben, um das Geschehene zu sortieren.

FC Bayern München: Hasan Salihamidzic über Aussprache mit Uli Hoeneß Im November, so berichtet Salihamidzic, traf er sich mit Bayern-Patron Uli Hoeneß in dessen Haus am Tegernsee. "Nach einer Runde Schafkopf sind Uli und ich zu zweit sitzen geblieben, und wir haben uns ausgesprochen." Salihamidzic und Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn wurden kurz nach dem Saisonfinale 2023, als die Bayern erst in letzter Sekunde den Meistertitel holten, freigestellt. "Sportlich verantwortlich zu sein beim FC Bayern ist ja nicht immer der einfachste und angenehmste Job, aber es ist das, was ich wollte", sagt er weiter. "Mit Oli stehe ich regelmäßig in Kontakt", verrät der 48-Jährige weiter, der aktuell ohne Beschäftigung im Profifußball ist.

FC Bayern: Kritik an Gehältern? "Wir waren die beste Mannschaft Europas" Kritik am Gehaltsgefüge des FC Bayern ließ Salihamidzic jedoch nicht zu. "Man muss das fairerweise immer im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt sehen, in dem die einzelnen Verträge geschlossen wurden. Wir waren Champions-League-Sieger, die beste Mannschaft Europas mit sechs gewonnenen Titeln in einer Saison", erklärt der Bosnier.

