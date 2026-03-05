WM 2026: FIFA erlaubt Werbepausen mitten in den Spielen - setzt aber Grenzen

Bei der WM 2026 erlaubt die FIFA den übertragenden Sendern wohl Fernsehwerbung während der Trinkpausen. Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird mit einer Neuerung aufwarten, nämlich verordneten Trinkpausen je zur Hälfte jeder Halbzeit. Damit will der Veranstalter FIFA den hohen Temperaturen in den Gastgeberländern während der Sommermonate entgegenwirken. WM 2026: Boykott des Iran droht - welches Land könnte nachrücken? Wie nun "The Athletic" berichtet, eröffnen diese Pausen den übertragenden TV-Sendern zusätzliche Werbe- und damit Einnahme-Möglichkeiten.

Klare Leitplanken für TV-Sender Demnach soll es den TV-Sender von der FIFA ermöglicht werden, während der Trinkpausen in die Werbung zu gehen und eben nicht live auf Sendung zu bleiben. Solche kurzen Werbeblöcke während Spielunterbrechungen kennt man im US-Sport schon von der NFL oder der NBA. Wie es im Bericht jedoch heißt, sind die möglichen Werbeblöcke während der Trinkpausen bei der WM 2026 an Bedingungen geknüpft.

Demnach wurde den übertragenden Fernsehsendern mitgeteilt, dass die Werbepause nicht innerhalb von 20 Sekunden nach dem Pfiff des Schiedsrichters zur Spielunterbrechung beginnen darf. Zudem müssen die TV-Sender mehr als 30 Sekunden vor der Spielfortsetzung wieder live auf Sendung sein. Somit stehen den Sendern zwei Minuten und zehn Sekunden bei jeder Trinkpause für Werbung zur Verfügung. Allerdings sind die TV-Sender auch nicht verpflichtet, Werbung zu zeigen. Alternativ können sie dem Bericht nach auch zu möglichen Analysen ins Studio zurückgeben oder einfach live auf Sendung bleiben und die Trinkpause zeigen.

