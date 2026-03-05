WM 2026: Trump-Regierung gibt Gelder nicht frei - Behörden warten wohl auf 625 Millionen Dollar

Im Vorfeld der WM 2026 gerät die US-Regierung von Präsident Donald Trump in die Kritik, weil hunderte Millionen US-Dollar immer noch nicht an lokale Behörden überwiesen wurden. Weniger als 100 Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gerät die Regierung um US-Präsident Donald Trump innenpolitisch immer mehr in die Kritik. Grund dafür sind noch immer nicht gezahlte Gelder in Höhe von 625 Millionen Dollar an lokale Behörden. Die vorgesehene Summe sollte eigentlich zum Zwecke der Sicherheit für die Endrunde fließen. WM 2026: Boykott des Iran droht - welches Land könnte nachrücken? Das Geld hätte wohl bis zum 30. Januar 2026 durch das US-Heimatschutzministerium verteilt werden sollen, doch das geschah nach wie vor nicht. Deshalb sind die Gemeinden, die Spiele der Weltmeisterschaft ausrichten, nun in Sorge, sich nicht angemessen vorbereiten können.

WM 2026: Abgeordnete Pou geht von "politischen Gründen" aus Konkrete Kritik am Zurückhalten der Zahlungen an die lokalen Behörden gibt es nun von der demokratischen Abgeordneten Nellie Pou. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie das aus politischen Gründen tun", sagte die Politikerin aus New Jersey zu "Front Office Sports" und Pou als Mitglied des Ausschusses für Innere Sicherheit des Repräsentantenhauses fügte hinzu, dass sie die Motive dahinter "zu 100 Prozent" politisch vermute.

