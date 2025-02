"In meiner Zeit kann ich mich nicht erinnern, dass Celtic zu Hause Spiele verloren hat", erinnerte sich auch Kompany an die Heimstärke der Schotten aus seiner aktiven Zeit zurück.

Dabei empfing Glasgow durchaus prominente Teams. In Spielen wie gegen Atalanta Bergamo (0:0), RB Leipzig (3:1) oder den FC Brügge (1:0) blieben die Schotten ungeschlagen. Insgesamt verlor Celtic in der Champions League lediglich zwei Partien - mit 1:7 bei Borussia Dortmund und mit 2:4 bei Aston Villa.

Celtic marschiert förmlich durch die Scottish Premiership. In der Königsklasse beeindrucken "The Bhoys" ebenso sehr. Denn auch dort verloren die Grün-Weißen keine Partie im Celtic Park.

Kompany erkannte im Rahmen der Pressekonferenz am Dienstagabend die Auswärtsprobleme an, sieht aber auch einen positiven Aspekt: "Ich bleibe dabei, dass wir in diesen Momenten immer gut reagiert haben, auch auswärts. Jetzt ist es auch nicht nur ein Spiel, sondern es sind zwei Spiele", blickte er voraus und gab zu bedenken, dass die Schotten "auch nach München kommen müssen" und man "auch eine gute Atmosphäre" habe.

Entgegen der Heimstärke von Celtic Glasgow steht die Auswärtsschwäche des FC Bayern. In der laufenden Saison zeigte das Team von Vincent Kompany gleich mehrere auffällig schwache Leistungen in der Fremde.

Mohamed Salah (FC Liverpool) In diesem Fall werde sich "Bayern sicherlich mit Salah beschäftigen". Einfach wäre ein Wechsel aber sicherlich nicht zu verwirklichen. Dem Vernehmen nach verdient der Offensivspieler bei den Reds rund 22 Millionen Euro pro Jahr, dazu dürfte im Falle eines Wechsels ein üppiges Handgeld kommen. Zudem sind diverse Klubs aus Saudi-Arabien an dem 32-Jährigen interessiert, die hohe Summen deutlich leichter stemmen können.

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) ... steht offenbar auch Jeremie Frimpong auf der Wunschliste von ManCity-Coach Pep Guardiola. Bei beiden Spielern sollen die Chancen trotz anderer Interessenten - auch um den rechten Schienenspieler gab es in der Vergangenheit immer wieder Wechselgerüchte - sehr gut stehen. Günstig wäre der Doppel-Transfer aber keinesfalls. So soll der amtierende englische Meister bereit sein, 170 bis 200 Millionen Euro an den Rhein zu überweisen.

Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) Neuhaus soll auch bereits ein Telefonat mit Besiktas-Trainer Ole Gunnar Solskjaer geführt haben. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, der 27-Jährige und die "Fohlen" hätten einem Wechsel in die Türkei zugestimmt, der noch bis einschließlich Dienstag möglich wäre. Neuhaus besitzt in Gladbach noch einen Vertrag bis 2027, ist aber nur noch Ergänzungsspieler.

Lediglich gegen Schachtar Donezk konnte der FCB in der Schalker Veltins Arena auswärts einen allerdings mit 5:1 auch klaren Sieg einfahren. In der Bundesliga steht der FCB in der Auswärtstabelle zwar mit 23 Zählern auf dem ersten Platz, in Gänze konnten die Münchner dort aber ebenfalls nicht überzeugen.

Die bis dato einzige BL-Niederlage steckte das Kompany-Team in Mainz ein (1:2), gegen Borussia Dortmund legten die Bayern im Signal Iduna Park bei einem 1:1-Unentschieden ebenfalls eine unterdurchschnittliche Leistung hin.

Für die Münchner gilt es, diese Auswärtsschwäche schleunigst abzustellen, um einen Ausrutscher in Glasgow zu vermeiden.

Trotz allem geht der Tabellenführer der Bundesliga als Favorit in das Duell mit den Schotten. Auf dem Weg in Richtung "Finale dahoam" sollten die Bayern in der Lage sein, einen Gegner wie Celtic Glasgow zu bezwingen - auch im lautstarken Celtic Park.

Die Herangehensweise ist für Manuel Neuer jedenfalls klar. "Es wird wichtig sein, das Pressing zu durchbrechen und unseren Angriffsfußball spielen", erläuterte der Kapitän. Man müsse "auf das Tor von Celtic spielen und das Angriffsspiel in die Box des Gegners verlagern".

Letztlich geht es aber natürlich auch um die richtige Balance. Es gilt die Defensivprobleme der vergangenen Wochen abzustellen und einen reifen Auftritt hinzulegen. Dann sind auch die bis dato unbesiegbaren Schotten in ihrem Hexenkessel in die Schranken zu weisen.