FC Bayern vs. Hamburger SV: Bundesliga live im TV, im Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München empfängt am 3. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 den Aufsteiger Hamburger SV. Hier könnt ihr das Traditionsduell live verfolgen.

Der amtierende Meister FC Bayern München ist standesgemäß in die Bundesliga-Saison 2025/26 gestartet. Der Rekordmeister von der Isar hat die beiden ersten Partien gewonnen und grüßt damit schon früh in der Spielzeit wieder von der Tabellenspitze.

Nun bekommt es die Elf von Coach Vincent Kompany am 3. Spieltag mit dem Aufsteiger Hamburger SV zu tun - dem Ex-Klub des belgischen Bayern-Trainers.

Von 2006 bis 2008 spielte der einstige Innenverteidiger Kompany für die Hanseaten in der Bundesliga, nun trifft er als gegnerischer Coach auf seinen früheren Arbeitgeber.

Als Kompany beim HSV noch mit auf dem Rasen stand, waren die Duelle mit den Bayern durchaus oft auf Augenhöhe. Mittlerweile ist das ganz anders, zuletzt spielten die Hanseaten jahrelang in der 2. Bundesliga, sind gerade erst ins Oberhaus zurückgekehrt.