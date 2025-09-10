3. Spieltag der Bundesliga
FC Bayern vs. Hamburger SV: Bundesliga live im TV, im Livestream und Liveticker
- Aktualisiert: 12.09.2025
- 08:32 Uhr
Der FC Bayern München empfängt am 3. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 den Aufsteiger Hamburger SV. Hier könnt ihr das Traditionsduell live verfolgen.
Der amtierende Meister FC Bayern München ist standesgemäß in die Bundesliga-Saison 2025/26 gestartet. Der Rekordmeister von der Isar hat die beiden ersten Partien gewonnen und grüßt damit schon früh in der Spielzeit wieder von der Tabellenspitze.
Nun bekommt es die Elf von Coach Vincent Kompany am 3. Spieltag mit dem Aufsteiger Hamburger SV zu tun - dem Ex-Klub des belgischen Bayern-Trainers.
Von 2006 bis 2008 spielte der einstige Innenverteidiger Kompany für die Hanseaten in der Bundesliga, nun trifft er als gegnerischer Coach auf seinen früheren Arbeitgeber.
Als Kompany beim HSV noch mit auf dem Rasen stand, waren die Duelle mit den Bayern durchaus oft auf Augenhöhe. Mittlerweile ist das ganz anders, zuletzt spielten die Hanseaten jahrelang in der 2. Bundesliga, sind gerade erst ins Oberhaus zurückgekehrt.
Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze
Schon in den Jahren vor dem Abstieg des einstigen Bundesliga-Dinos haben die Hamburger vor allem auswärts in der Münchner Allianz Arena oftmals heftige Niederlagen kassiert. In den Jahren 2015 und 2017 gab es jeweils eine 0:8-Klatsche für den HSV in München, 2018 ein 0:6.
Den bislang letzten Sieg des HSV in der Bundesliga beim FC Bayern gab es im April 2007. Damals schossen Rafael van der Vaart und Paolo Guerrero die "Rothosen" zu einem 2:1-Erfolg in der Allianz Arena.
Doch das ist gefühlt ewig her und auch dieses Mal ist die Favoritenrolle klar beim FC Bayern, zumal der HSV mit einem Punkt aus zwei Partien eher schleppend in die Saison gestartet ist. Vor der Länderspielpause verlor die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin zudem das Stadtderby zuhause gegen den FC St. Pauli mit 0:2.
FC Bayern vs Hamburger im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Topspiel statt?
- Spiel: FC Bayern München vs. Hamburger SV
- Wettbewerb: Bundesliga, 3. Spieltag
- Datum: 13. September 2025
- Uhrzeit: 18:30 Uhr
- Austragungsort: Allianz Arena (München)
Bundesliga-Topspiel: Läuft FC Bayern München - Hamburger SV im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem Hamburger SV wird nicht im Free-TV übertragen.
FC Bayern München - Hamburger SV live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Sky hat die exklusiven Rechte für das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Bayern - HSV live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Bundesliga im Livestream: Wer zeigt den FC Bayern gegen den Hamburger SV live?
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Topspiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.
Hamburger SV zu Gast beim FC Bayern München: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Topspiel?
Einen Ticker zu FC Bayern München - Hamburger SV gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
FC Bayern München vs. Hamburger SV live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Topspiels
- Begegnung: FC Bayern München vs. Hamburger SV
- Datum und Uhrzeit: 13. September; 18:30 Uhr
- Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Merlin Polzin (Hamburger SV)
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Sky Go, WOW TV
- Liveticker: ran.de, ran-App