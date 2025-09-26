Der FC Bayern bezwingt den SV Werder Bremen und feiert den fünften Saisonsieg im fünften Bundesligaspiel. ran hat die Noten und die Einzelkritik der Münchner. Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar FC Bayern: Harry Kane hat seinen Wingman - wo passt Musiala rein?

Erneuter Trikotprotest der Bayern-Fans Der FC Bayern hat sein "Wiesn-Heimspiel" am mittleren Oktoberfest-Wochenende problemlos gemeistert. Der souveräne Tabellenführer schlug Werder Bremen hochverdient mit 4:0 (2:0) und bliebt damit verlustpunktfreier Spitzenreiter. In einer guten Münchner Mannschaft ragte dabei einmal mehr Harry Kane heraus, der zudem einen weiteren Rekord aufstellte. ran zeigt Noten und Einzelkritik zu den Bayern-Profis.

Manuel Neuer 528. Bundesligaspiel für den Kapitän, der wie erwartet wenig zu tun hat. Muss erst nach 58 Minuten bei Sugawaras Schuss von außen erstmals eingreifen. Danach nahezu beschäftigunsglos, zumal Bonifaces Anschlusstreffer wegen Abseits nicht zählt. ran-Note: 3 Bundesliga: Das sind die Kapitäne der 18 Vereine

Karl-Heinz Rummenigge: "FC Bayern braucht nicht weniger Uli Hoeneß, sondern mehr"

Sacha Boey Aufgrund von Stanisics Ausfall und Laimers Verschiebung nach rechts ist der Franzose rechts hinten aktuell gesetzt. Klärt zweimal sehr aufmerksam bei Bremer Angriffen (10., 26.). Ordentliche Vorstellung, kein Sicherheitsrisiko wie teilweise in der Vergangenheit. ran-Note: 3

Bundesliga: Leon Goretzka adelt Harry Kane - "Was bei ihm so wunderschön ist.."

Dayot Upamecano Der Franzose kehrt nach seiner Schonungspause beim 4:1 in Hoffenheim wieder anstelle von Kim in die Startelf zurück. Insgesamt defensiv kaum gefordert und in den seltenen Fällen souverän. ran-Note: 3 Alles zur Bundesliga

Jonathan Tah Erneut guter Auftritt des Neuzugangs, der hinten nichts anbrennen lässt und vorne bei Standards für Gefahr sorgt. Vor allem vor dem 1:0 mit seinem technisch starken Hackentrick, den Diaz noch abfäscht, der aber für den Leverkusener gewertet wird. Spielt zudem die meisten Pässe, die fast alle ankommen. ran-Note: 2

Konrad Laimer Der Österreicher agiert wieder als Aushifs-Linskverteidiger, hat dort aber so wenig zu tun, dass er sehr offensiv agiert. Defensiv in zwei, drei Situationen mit kleineren Problemen gegen Sugawara und insgesamt nicht so stark wie zuletzt, setzt aber mit dem Treffer zum 4:0 den Schlusspunkt. ran-Note: 3

Tom Bischof Der Youngster ersetzt den angeschlagenen Kimmich und kommt somit zu seinem ersten Startelf-Einsatz für den FCB. Engagierte Vorstellung, läuft vor allem nach hinten viele Räume zu. Krönt seine Vorstellung mit der Vorlage auf Laimer zum 4:0. ran-Note: 2

Alle News zur Champions League

Leon Goretzka Jubiläum für den Nationalspieler, der sein 300. Bundesligaspiel feiern kann. Immer auf Ballhöhe, sehr gute Pass- und Zweikampfquote. Macht nach 61 Minuten Platz für Kimmich. ran-Note: 3

Michael Olise Der Franzose, in Hoffenheim zunächst auf der Bank, ist erneut Dreh- und Angelpunkt in der Bayern-Offensive. Spielfreudig und immer anspielbar läuft fast jede gefährliche Aktion über ihn - auch weil ihm die Bremer meist zu viel Platz lassen. Kann dadurch auch das 1:0 vorbereiten. In der zweiten Hälfte schwächer, leistet sich einige Ballverluste. Scheitert freistehend an Hein (77.) und macht kurz darauf Platz für Karl. ran-Note: 2

Serge Gnabry Auch der formstarke Offensivmann kehrt in die Anfangsformation zurück. Hat zunächst etwas Leerlauf, aber nach Zusammenspiel mit Olise die große Chance zum 2:0, schießt jedoch knapp vorbei. Scheitert kurz nach dem 2:0 mit schönem Distanzschuss am starken Hein. Hat auch kurz nach der Pause die erste Bayern-Chance, als sein schöner Schuss knapp übers Tor geht (54.). Wenig später gegen Guerreiro ausgewechselt. ran-Note: 3

Luis Diaz Der Kolumbianer ist viel unterwegs, kommt aber selten zu gefährlichen Aktionen. Fälscht Tahs Hackentrick zum 1:0 ins Tor, geht aber angeblich nicht aktiv zum Ball und wird daher (zunächst) nicht als Torschütze gewertet. Hat nach der Pause gegen die etwas offensiveren Gäste mehr Platz und nutzt einen dieser Gegenstöße zur Vorlage zum 3:0. Schießt nach schönem Solo knapp vorbei (74.) und bereitet Jacksons Großhance vor. Nach 84 Minuten für Mike ausgetauscht. ran-Note: 2

Harry Kane Der Torjäger ist in der ersten Halbzeit nicht so eiskalt wie gewohnt und scheitert mehrfach aus guter Position an Hein (3., 5., 26., 39.). Macht sein Tor dann eben per Elfmeter (45.), nachdem ihm Friedl zuvor von den Beinen holt. In der 65. Minute mus er dann nur noch freistehend zum 3:0 einschieben. Zehntes Saisontor im fünften Spiel und zudem sein 100. Pflichtspieltreffer in der 104. Partie für den FCB - schneller war noch kein Profi in den Top-5-Ligen. Nach 77 Minuten mit Jubel verabschiedet. ran-Note: 1

Joshua Kimmich Der DFB-Spielführer wird zunächst geschont, da er unter Woche etwas angeschlagen war. Ersetzt nach 61 Minuten Goretzka, so dass auch Kimmich zu seinem 300. Bundesligaspiel kommt. Hat dort angesichts des klaren Vorsprungs alles im Griff. ran-Note: 3

Bundesliga: Marco Friedl nach Elfmeter gegen Harry Kane - "Bin immer ehrlich"

Raphael Guerreiro Der Portugiese kommt ebenfalls nach 61 Minuten für Gnabry, für den er ins zentrale offensive Mittelfeld rückt. Dort ballsicher und nach 83 Minuten mit der besten Möglichkeit, als Hein seinen Flachschuss noch um den Pfosten drehen kann. ran-Note:

Nicolas Jackson Die Chelsea-Leihgabe kommt nach 78 Minuten für Kane und besetzt das Sturmzentrum. Hat fünf Minuten später die Riesenchance zum 4:0, scheitert aber freistehend ebenfalls an Hein. ran-Note: Ohne Bewertung

Lennart Karl Das Toptalent darf nach 78 Minuten auch Einsatzminuten sammeln, als er für Olise auf den rechten Flügel geht. Hat aber keine gefährliche Szene mehr. ran-Note: Ohne Bewertung