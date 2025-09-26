Die Fans des FC Bayern München haben erneut gegen die Trikotvielfalt der letzten Jahre protestiert und fordern klaren Wiedererkennungswert.

Rund um die Partie des FC Bayern München gegen den SV Werder Bremen gab es am Freitagabend erneut Proteste der Südkurve. Die organisierte Fanszene hatte im Vorfeld dazu aufgerufen, sich zu beteiligen.

"Um das Bewusstsein für die Idee des EINEN FC Bayern-Trikots zu fördern, wollen wir beim nächsten Heimspiel gemeinsam mit Euch eine weitere Aktion durchführen, angelehnt an eine Aktionsform, die bereits vor einigen Jahren im Rahmen der Clubfarben-Kampagne erfolgreich war", erklärten die Fans darin.

Gegen Bremen liefen die Stars des FCB abermals mit einem Sondertrikot auf, das passend zur Wiesn-Zeit in Beige und Grün gehalten ist – außerdem wurde das Logo entsprechend angepasst.

In der Südkurve hingen überall in etwa 1x1 Meter große rot-weiße Trikots über den Bannern der Fangruppierungen. Auf denen war zu lesen: "Ein Trikot größer als alle anderen".

Die organisierte Fanszene plädiert seit Jahren ein komplett rotes Trikot mit weißem Kragen, um einen höheren Wiedererkennungswert und mehr Identifikation zu schaffen. Das Heimtrikot soll dabei dauerhaft das mehr oder weniger gleiche Design haben, wie es bei anderen Topklubs bereits der Fall ist.