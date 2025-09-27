Der erlösende erste Saisonsieg in der Bundesliga ist für den 1. FC Heidenheim in den Hintergrund gerückt. Ein Fan hat sich schwer verletzt und musste abtransportiert werden.

In der Schlussphase des 2:1 (0:0) gegen den FC Augsburg war ein Fan des 1. FC Heidenheim vom Zaun gestürzt und im Anschluss minutenlang behandelt worden.

Nach der Partie sei der Fan "stabilisiert" und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, erklärte ein FCH-Sprecher.

Ein Helikopter landete dazu auf dem Spielfeld. Laut Trainer Frank Schmidt sei der "junge Mann" auf den Kopf gefallen und "länger bewusstlos" gewesen.

"Ich drücke all meine Daumen. Es geht um die Gesundheit eines Menschen", sagte der 51-Jährige bei "Sky". In den letzten Minuten des Spiels hatten beide Fanlager die Unterstützung eingestellt.

Heidenheims Geschäftsführer Holger Sanwald erklärte zudem, dass der Fan stark geblutet haben soll: "Wir müssen hoffen, dass die Ärzte sich gut um ihn kümmern und er wieder gesund wird."

"Die Gedanken sind bei unserem Fan und seiner Familie", sagte Abwehrspieler Tim Siersleben.