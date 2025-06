+++ Update, 4. Juni, 09:31 Uhr: Angebliches Gehalt: So viel soll Wirtz in Liverpool verdienen +++

Seit Wochen wird Florian Wirtz mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung gebracht, nun soll der Deal in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.

Interessant: Wie es in dem Bericht weiter heißt, bekommt Wirtz in Liverpool weniger, als er beim FC Bayern bei einem Wechsel erhalten hätte. Angeblich wären beim deutschen Rekordmeister rund 25 Millionen Euro möglich gewesen.

Florian Wirtz hat in der Vergangenheit stets betont, dass das Thema Geld für ihn nicht die höchste Priorität hat. Er wird beim FC Liverpool trotzdem fürstlich verdienen, wenn der Wechsel von Bayer Leverkusen an die Anfield Road über die Bühne gehen sollte.

Damit sollte fest stehen dass Alexis Mac Allister die Nummer "10" bei den Reds behält. Wirtz könnte stattdessen zu seiner alten Nummer - in seinen ersten Saisons in Leverkusen trug er die "27" auf dem Rücken - zurückkehren.

Auf Instagram bezog er Stellung und stellte dabei klar, dass er keinerlei Forderung für eine bestimmte Nummer gestellt hat. In seiner Story schreibt Wirtz: "Wer sagt, ich will die 10" und führt fort "Ich respektiere Spieler."

Die Verhandlungen um Florian Wirtz halten an. Obwohl Bayer Leverkusen auch das zweite Gebot von Liverpool abgelehnt hat, bleibt Wirtz optimistisch im Sommer an die Anfield Road zu wechseln.

+++ Update, 2. Juni, 12:47 Uhr: Tauschgeschäft abgelehnt: Leverkusen beharrt auf 150 Millionen Euro +++

Der Wirtz-Transfer gestaltet sich aus Liverpool-Sicht nicht ganz so einfach wie erhofft. Leverkusen soll laut Informationen des "kicker" die beiden Gebote in Höhe von 100 plus 15 Millionen Euro und 118 plus zwölf Millionen Euro abgelehnt haben. Die "Bild" sprach ebenfalls von einem Gesamt-Paket in Höhe von 130 Millionen Euro, das Bayer 04 abgelehnt habe.

Zudem konnten die Reds Bayer 04 auch nicht damit aus der Reserve locken, Harvey Elliott und Jarell Quansah als mögliche Tauschobjekte in den Deal zu verankern. Die Leverkusener seien von derartigen Deals laut "Bild"-Angaben keine großen Freunde.

Leverkusen-Boss Fernando Carro beharrt auf 150 Millionen Euro Ablöse und bringt Liverpool damit in Zugzwang. Dennoch zweifelt aktuell wohl noch niemand daran, dass der Deal über die Bühne geht.

Liverpool-Boss Michael Edwards soll bereits bei den Klub-Besitzern in Boston die Freigabe für einen Wirtz-Deal in Höhe von 150 Millionen Euro erhalten haben. Demnach kann LFC-Sportdirektor Richard Hughes sorglos versuchen, den Preis zu drücken.

Der "Bild" zufolge visiert Liverpool eine Summe von 135 Millionen an, Carro und Rolfes werden jedoch vorerst bei den aufgerufenen 150 Millionen Euro bleiben.

Möglich wäre lediglich, dass ein kleiner Teil der 150 Millionen Euro als leicht zu erreichende Bonus-Zahlung in den Deal eingearbeitet wird.