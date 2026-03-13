Übernimmt Friedhelm Funkel nochmal einen Trainerjob in der Bundesliga? Er wäre offen für eine weitere Aufgabe, auch im Abstiegskampf.

Friedhelm Funkel ist offen für eine erneute Rückkehr als Trainer in die Fußball-Bundesliga: "Ich muss das nicht mehr machen", sagte er im Interview mit der "Frankfurter Rundschau" auf die Frage, ob er nochmal einen Job als Feuerwehrmann übernehmen würde, "aber ich habe noch Spaß daran, ich habe Bock darauf".

Der 72-Jährige hatte zuletzt im vergangenen Jahr den damaligen Zweitligisten 1. FC Köln kurz vor dem Saisonende übernommen und zum Aufstieg in die Bundesliga geführt. "Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dass die Aufgabe zu bewältigen ist, schließe ich das nicht aus", sagte der einstige Mittelfeldspieler von Bayer Uerdingen und dem 1. FC Kaiserslautern zu einem möglichen neuerlichen Engagement.