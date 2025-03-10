FC Bayern München: FCB an Messi dran? - News und Gerüchte

- Anzeige -
Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München.

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 13. März, 15:10 Uhr: Bayern an Messi dran? +++

Holt der FC Bayern einen ganz Großen nach München? Zumindest in Sachen Namen?

Die Rede ist von Rayane Messi, einem französischen Offensivspieler vom RC Straßburg, der aktuell an den saudi-arabischen Klub Neom FC ausgeliehen ist.

„Normalerweise, wenn du mir sagen würdest, Bayern ist an einem Spieler interessiert, der in Saudi-Arabien spielt, dann würde ich sagen: Hmm", sagte Reporter Christian Falk im "Bild"-Podcast "Bayern Insider".

Und weiter: "Aber er gehört Straßburg, ist nur ausgeliehen – und Bayern war an dem schon mal dran. Er ist intern bekannt bei Bayern, er ist U19-Nationalspieler von Frankreich. Also vielleicht ... Backup für Luis Diaz, warum nicht?"

"Messi als Backup, das hat es noch nicht oft gegeben", meinte "Bild"-Reporter Heiko Niedderer in dem Podcast: "Alleine vom Namen her würde ich ihn nehmen. Bei dem Namen frage ich mich: Hilft der, oder schadet der eher in der Jugend?"

Der junge Messi steht in Straßburg noch bis 2030 unter Vertrag. Die Bayern sollen ihn schon beobachtet haben, als er bis 2024 noch beim französischen Drittligisten Dijon spielte.

+++ 12. März, 17:48 Uhr: Osijek-Boss spricht über angebliches Bayern-Interesse an Matkovic +++

Der FC Bayern München ist wohl mal wieder an einem spannenden Talent aus dem Ausland dran. Wie NK Osijeks Präsident Robert Spehar berichtet, soll der deutsche Rekordmeister Stürmer-Juwel Anton Matkovic ins Visier genommen haben.

"Er wird mit Anrufen von Managern bombardiert – Dinamo, Hajduk, Bayern, ich weiß nicht, wer alles genannt wird. Ich glaube, sein Kopf ist wie eine Trommel. Jemand aus dem Verein muss rund um die Uhr bei ihm sein und sehen, was als Nächstes passiert und wie es weitergeht", sagte Spehar der kroatischen Zeitung "Sportske Novosti".

Beim Abstiegskandidaten aus der ersten kroatischen Liga sorgt Matkovic für Aufsehen. In seiner Heimat wird er sogar schon mit dem ehemaligen Münchner Ivica Olic verglichen.

Matkovic gilt demnach nicht als der klassische Mittelstürmer, sondern zeichnet sich durch Arbeit gegen den Ball und starke Mentalität aus. Matkovic‘ Vertrag in Osijek läuft noch bis zum Sommer 2027.

+++ 10. März, 08:55 Uhr: Stuttgart-Talent offenbar im Bayern-Fokus +++

Dayot Upamecano bleibt. Jonathan Tah und Min-jae Kim sind die weiteren Innenverteidiger. Hiroki Ito dauerverletzt. Benötigt es eine weitere Alternative? Zumindest sollen die Bayern die Augen offenhalten für vielversprechende und auch junge Optionen.

In das Profil passt Finn Jeltsch. Der 19-Jährige ist beim VfB Stuttgart einer der besten Defensivspieler. Der FC Liverpool und Arsenal sollen bereits aufmerksam geworden sein. Er kam 2025 erst vom 1. FC Nürnberg zu den Stuttgartern.

Insider und auch die "Bild" spekulieren wegen des langfristigen Vertrages bis 2030 auf eine mögliche Ablöse um die 50 Millionen Euro. Vielleicht zu viel für den FC Bayern, der an sich auf der Innenverteidiger-Position gut aufgestellt ist.

"Sein Profil passt sehr gut zu unserer Dominanz und Spielkontrolle. Im Spielaufbau ist er einer derjenigen, der es – auch innerhalb der Bundesliga – sehr gut macht. Bei seinen Dribblings stößt er stellenweise bis zum gegnerischen Strafraum vor. Diese Routine und Abgeklärtheit in diesem Alter, das ist schon beeindruckend", lobte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth den Verteidiger zuletzt.

+++ 06. März, 20:28 Uhr: Eberl erklärt Verbleib von Goretzka mit Nagelsmann-Interview +++

Dass Leon Goretzka vor ein paar Tagen von Julian Nagelsmann im "kicker"-Interview quasi eine Garantie bezüglich der Nominierung für den WM-Kader ausgesprochen bekam, hat viele Beobachter überrascht.

Denn der 31-Jährige ist beim FC Bayern kein Stammspieler. Gut möglich aber, dass Nagelsmann diese Situation lieber ist als die Ungewissheit, ob Goretzka bei einem neuen Verein überhaupt zum Einsatz kommt.

So könnte man jedenfalls die Äußerung von Sportvorstand Max Eberl verstehen, der bei "Sky" vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Jetzt im Liveticker) sagte: „Ich glaube, das war bei Leon auch ein Grund in seiner Entscheidung, ob er jetzt im Winter geht oder nicht."

Dem Vernehmen nach hatte der defensive Mittelfeldspieler mehrere Angebote von internationalen Topklubs, schlug die aber aus, um beim FC Bayern die Saison zu beenden.

"Wahrscheinlich hat er Signale von Julian bekommen, dass er trotz dessen, dass er in Bayern vielleicht nicht umstrittener Stammspieler ist, die Möglichkeit hat", so Eberl weiter: "Er möchte sich hier mit Titeln verabschieden. Das ist sein Wunsch. Und wenn ich das Interview lese, hat Leon sehr gute Chancen."

Dass Goretzka am Ende der Saison die Bayern verlässt, steht fest.

+++ 06. März, 19:30 Uhr: Kompany beruft erstmals Maycon Cardozo in den Kader +++

Der steile Aufstieg von Youngster Maycon Cardozo beim FC Bayern hat die die nächste Stufe erreicht. Der 17-Jährige steht am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach (Jetzt im Liveticker) erstmals im Bundesligakader des Rekordmeisters. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Klub die "langfristige" Vertragsverlängerung mit dem gebürtigen Brasilianer bekanntgegeben. Cardozo, der in Thailand aufgewachsen ist, war 2024 als Probespieler über den World Squad zum FC Bayern gekommen und überzeugte.

Über die U17 und die U19 der Bayern schaffte Cardozo den Sprung in die U23-Mannschaft, der er seit der Winterpause angehört. In der Regionalliga hinterließ er mit zwei starken Auftritten direkt Eindruck. In der U19 kam er in der Hinrunde auf acht Torbeteiligungen in zwölf Spielen.

"Wir freuen uns, dass er gemeinsam mit uns seine nächsten Schritte machen wird und sind gespannt auf seine weitere Entwicklung", hatte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, im Rahmen der Vertragsverlängerung gesagt.

Anfang Januar hatte Cardozo im Testspiel gegen RB Salzburg erstmals Profiluft schnuppern dürfen.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

Transfers

Zugänge

abNamePosMannschaftTeam
03/2026DeutschlandLeonard PrescottTWBayern München U19Bayern München U19Bayern U19
03/2026BrasilienMaycon CardozoMFBayern München IIBayern München IIBayern II
01/2026GambiaBara Sapoko NdiayeMFGambinos Stars AfricaGambinos Stars AfricaGambinos Stars
01/2026EnglandDaniel FradleyCO-TRManchester CityManchester CityMan City
01/2026DeutschlandQuirin LöppertAT-TRFC AugsburgFC AugsburgAugsburg
12/2025TürkeiDeniz OfliABBayern München IIBayern München IIBayern II
12/2025PeruFelipe ChávezMFBayern München IIBayern München IIBayern II
12/2025SpanienJavier FernándezMFBayern München IIBayern München IIBayern II
10/2025DeutschlandVincent ManubaABBayern München IIBayern München IIBayern II
09/2025SenegalNicolas JacksonSTChelsea FCChelsea FCChelsea
08/2025DeutschlandJannis BärtlTWBayern München IIBayern München IIBayern II
07/2025KolumbienLuis DíazSTLiverpool FCLiverpool FCLiverpool
07/2025ÖsterreichPaul WannerMF1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFSturm GrazSturm GrazSturm Graz
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTCA OsasunaCA OsasunaOsasuna
07/2025DeutschlandBenjamin SommerRE-TREintracht FrankfurtEintracht FrankfurtE. Frankfurt

Abgänge

abNamePosMannschaftTeam
02/2026FrankreichSacha BoeyABGalatasarayGalatasarayGalatasaray
02/2026PeruFelipe ChávezMF1. FC Köln1. FC KölnKöln
01/2026SpanienJavier FernándezMF1. FC Nürnberg1. FC NürnbergNürnberg
09/2025SchwedenJonah Kusi-AsareSTFulham FCFulham FCFulham
08/2025ÖsterreichPaul WannerMFPSV EindhovenPSV EindhovenPSV Eindhoven
08/2025FrankreichKingsley ComanSTAl NassrAl NassrAl Nassr
08/2025DeutschlandTarek BuchmannAB1. FC Nürnberg1. FC NürnbergNürnberg
08/2025PortugalJoão PalhinhaMFTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTRC CeltaRC CeltaRC Celta
07/2025MarokkoAdam AznouABEverton FCEverton FCEverton
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025IsraelDaniel PeretzTWHamburger SVHamburger SVHamburg
07/2025DeutschlandMax SchmittTWSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
07/2025EnglandEric DierABAS MonacoAS MonacoAS Monaco
07/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFHertha BSCHertha BSCHertha BSC
07/2025DeutschlandLeroy SanéSTGalatasarayGalatasarayGalatasaray
07/2025KroatienGabriel VidovićSTDinamo ZagrebDinamo ZagrebDin. Zagreb

