Anzeige Die Bundesliga feiert ihren 60. Geburtstag. ran stimmt in die Feierlichkeiten ein, mit einer Liebeserklärung an die zweifelsohne beste Liga der Welt. Von Kai Esser Fußball ist eine Faszination. Egal wo er gespielt wird, wie er gespielt wird, warum er gespielt wird. Der Fußball schafft es, alle Menschen zusammenzubringen. Egal welches Geschlecht, welche Größe, welche Hautfarbe, welche Nationalität: Auf dem Fußballplatz sind alle gleich. Auch deshalb ist Fußball der beliebteste Sport in Europa. Manifestiert wird diese Faszination in Deutschland vor allem in der Bundesliga. Der Ort, wo die besten Spieler dieses Landes sich messen und die meisten Fans diese bewundern. Vor allem jene Fans machen die Bundesliga zur besten Liga der Welt.

Anzeige

Die Bundesliga ist einzigartig - vor allem dank der Fans Ja, die Premier League hat vielleicht mehr Geld und Spanien hat vielleicht mehr internationale Titel - was soll's? Jeder echte Fan weiß: Es geht nicht nur um Titel. Logisch, sie sind nett zu haben. Aber was den Fußball in Deutschland ausmacht, ist die besondere Verbindung zwischen den Fans und ihrem Verein sowie der Mannschaft. "Wir in der Kurve können das Spiel nicht alleine gewinnen. Aber die Chancen, die können wir erhöhen", heißt es in einer TV-Werbung eines Wettanbieters. Wenig beschreibt die Beziehung zwischen den Fans auf den (Steh-)Tribünen und der Mannschaft, die das Wappen auf ihrer Brust trägt, besser. Die Bundesliga ist der perfekte Mittelweg aus größtenteils langweiligen und lethargischen Fans aus England und beispielsweise manchen Fans aus Osteuropa, bei denen bei bestimmten Duellen nicht nur Raketen für drei Silvester-Feiern draufgehen, sondern Menschen sogar ernsthaft in Gefahr sind. Wie eingangs erwähnt, Fußball ist für alle da. Dementsprechend bemühen sich eigentlich alle Vereine um faire Ticketpreise. Eine Tageskarte in der Allianz Arena gibt es schon ab 15 Euro. In den Signal Iduna Park Dortmund kommt man ab 18,50 Euro. Logisch, für manche Menschen viel Geld, aber ein Stadionbesuch bei Tottenham Hotspur zum Vergleich kostet mindestens 35 Euro, also beinahe das Doppelte des Dortmunder Preises. Ironisch daher, dass Tottenhams bester Spieler mit Harry Kane seit diesem Sommer in der Bundesliga stürmt. Nach seinem ersten Spiel gab er sich begeistert von der Atmosphäre. Fühlen wir, Harry!

Serienmeister - na und? Die Bundesliga steckt voller Unikate Klar, das Hauptargument anderer Fans ist stets, die Bundesliga sei "langweilig". Der FC Bayern wurde 2023 zum elften Mal in Serie Deutscher Meister. Na und? Mal abgesehen davon, dass in der Premier League Manchester City fünf der letzten sechs Titel gewann - mindestens die Plätze zwei bis 18 sind in der Bundesliga untippbar. Jeder kann jeden schlagen, auch der FC Bayern ist vor Niederlagen gegen vermeintlich "Kleine" nicht gefeit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Vor allem die Power mancher Fanbases gibt gewissen Teams noch einmal einen Schub. Es ist nicht gerade ein Hot Take wenn man sagt, dass Eintracht Frankfurt in der Europa League wohl eher nicht in Barcelona gewonnen hätte, wenn sie nicht von 30.000 positiv Verrückten unterstützt worden wären. Die Eintracht ist nur eins von 18 Unikaten der Liga. Sei es Union Berlins Alte Försterei, die mit 84 Prozent Stehplätzen daherkommt, die erfolgreiche Talenteförderung des SC Freiburg, die ikonischste Vereinshymne der Liga in Köln oder der ewige Frank Schmidt in Heidenheim. Jeder Klub steht für etwas Unverwechselbares, das man sich mit Geld von milliardenschweren Investoren nicht kaufen kann.