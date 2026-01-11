Beim 8:1 (2:1)-Kantersieg des FC Bayern München gegen Wolfsburg hat Michael Olise einen Bundesliga-Rekord aufgestellt.

Der FC Bayern München ist am Sonntagabend mit einem überragenden 8:1 (2:1)-Sieg gegen den VfL Wolfsburg ins Bundesliga-Jahr 2026 gestartet.

Aus der kollektiv starken FCB-Mannschaft ragte dabei einmal mehr Offensivstar Michael Olise mit zwei Toren und einer Vorlage heraus.

Mit seinem Assist zum zwischenzeitlichen 2:1 durch den Kolumbianer Luis Diaz hat Olise nun sogar einen Bundesliga-Rekord aufgestellt.