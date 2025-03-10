Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 11. Januar, 22:26 Uhr: Palhinha mit "hässlicher Szene" nach Pokal-Niederlage +++ Joao Palhinha ist mit Tottenham Hotspur gegen Aston Villa aus dem FA Cup ausgeschieden. Nach dem Spiel zeigte er sich leicht reizbar und zettelte ein Handgemenge an. Grund dafür war wohl der Jubel von Villa-Stürmer Ollie Watkins, der sich vor die mitgereisten Tottenham-Fans stellte und demonstrativ jubelte. Die Bayern-Leihgabe schubste den Engländer und drückte dann seinen Kopf gegen ihn. Ex-Wolfsburger Micky van de Ven versuchte zu schlichten, doch der Portugiese war nicht zu bändigen. Spurs-Trainer Thomas Frank ordnete die "hässliche Szene", wie es "The Sun" titelte, wie folgt ein: "Ich finde, dass Ollie mit seiner Art, vor den Spurs-Fans zu feiern, sehr provoziert. Er läuft einfach auf Joao zu, obwohl er leicht um ihn herumgehen könnte. Das kann ein Auslöser für etwas sein."

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 11. Januar, 18:03 Uhr: Berater Ballack ordnet Karls Real-Aussage ein +++ Bayerns Shootingstar Lennart Karl sorgte zuletzt für Verwunderung bei den Fans des deutschen Rekordmeisters, als er Real Madrid als Traumklub bezeichnete, für den er irgendwann spielen wolle. Nun ordnete Karl-Berater Michael Ballack die Aussagen seines Schützlings ein. "Wenn man nach seinen Träumen gefragt wird, finde ich es völlig in Ordnung, sie zu äußern. Im Kontext ist die Aussage für mich harmlos", sagte Ballack bei "DAZN": "Lennart hatte einen fantastischen Start beim FC Bayern. Es ist sein absoluter Traumverein, das hat er selbst gesagt." Ballack präzisierte: "Als wir vergangenen Sommer verhandelten und darüber sprachen, wie er seine sportliche Zukunft hier in München sieht, sagte Lennart: 'Das ist mein Verein, mein Traum - hier bin ich durch die Jugendmannschaften gekommen, hier habe ich mich hochgearbeitet.'" Karls Vertrag beim FC Bayern läuft bis zum 30. Juni 2028, soll sich an seinem 18. Geburtstag am 22. Februar um ein Jahr verlängern. In der Vergangenheit bestritt Karl allerdings schon mal ein Probetraining bei Real Madrid.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 09. Januar, 20:22 Uhr: Kommt Zweitliga-Juwel Eichhorn im Sommer 2026 zum FC Bayern? +++ Wie "Sky" berichtet, macht der FC Bayern wohl bei Nachwuchsjuwel Kennet Eichhorn ernst. Dem Bericht nach haben Sportdirektor Christoph Freund und Sportvorstand Max Eberl den 16-Jährigen von Hertha BSC zu einem konkreten Transferziel für den Sommer 2026 auserkoren. Demnach gilt der Teenie beim Rekordmeister als möglicher Nachfolger für Leon Goretzka, dessen Vertrag im Sommer 2026 ausläuft. Allerdings sehen sich die Münchner im Werben um Eichhorn wohl großer Konkurrenz gegenüber, auch Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen Interesse am Shootingstar der Hertha haben. Zudem gibt es wohl auch Interesse der spanischen Topklubs Real Madrid und FC Barcelona. Eichhorns Vertrag bei den Berlinern läuft noch bis zum Sommer 2029, enthält allerdings wohl eine Ausstiegsklausel in kolportierter Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euzro.

+++ 09. Januar, 15:22 Uhr: Bayern wohl mit Interesse an Leipzig-Star +++ Die Bayern arbeiten auf Hochtouren an der Kaderplanung. Dabei soll laut "Bild"-Informationen Yan Diomande von RB Leipzig ganz oben auf der Liste von Sportdirektor Max Eberl stehen. Im Podcast "Bayern Insider" heißt es, dass der Linksaußen als Top-Option als Backup für Luis Diaz gilt. Der 19-Jährige wäre außerdem flexibel einsetzbar, was ihm selbst im starken Bayern-Kader mehr Spielzeit ermöglichen würde. Das Gesamtpaket dürfte allerdings teuer werden. Der Ivorer ist erst im vergangenen Sommer zu den Sachsen gewechselt und hat einen Vertrag bis 2030 ohne Ausstiegsklausel unterschrieben. In der laufenden Saison hat er sich bereits zum Stammspieler entwickelt und in 14 Partien sechs Tore und drei Assists erzielt. Auch beim Afrika-Cup macht er aktuell auf sich aufmerksam. Er steht mit der Elfenbeinküste im Viertelfinale gegen Ägypten. Im Achtelfinale traf er gegen Burkina Faso zum wichtigen 2:0.

- Anzeige -

+++ 08. Januar, 19:10 Uhr: Zahlen zur anstehenden Upamecano-Verlängerung +++ Dayot Upamecano wird in den nächsten Tagen seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern. Das wurde ran bereits bestätigt. Nachdem die Details zum neuen Arbeitspapier des Innenverteidigers bisher nur grob bekannt waren, sickern jetzt mehr Informationen durch. Wie "L'Equipe" berichtet, soll der Vertrag bis 2030 oder 2031 laufen. Neben einem Jahresgehalt von etwa 20 Millionen Euro bekommt Upamecano weitere 20 Millionen Euro Handgeld. Außerdem kann Upamecano 2027 den Klub per Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro verlassen. Ein ausschlaggebender Grund für die Verlängerung war wohl Trainer Vincent Kompany, dessen Vision und Arbeit Upamecano letztlich überzeugt haben sollen.

- Anzeige -

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers