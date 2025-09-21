Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan

Tabelle

Anzeige

Drei Tore also standen am Ende für den Stürmerstar nach 90 Minuten in Sinsheim in der Statistik. "Für mich ist es ein Hattrick. Aber ich weiß, dass das in Deutschland ein bisschen anders ist", sagte Kane hinterher und spielte darauf an, dass die Definition seiner drei erzielten Treffer in England und Deutschland unterschiedlich ist. Aber ob Hattrick oder Dreierpack - festzuhalten ist längst, dass der Routinier zu einer sportlichen Lebensversicherung für den FC Bayern geworden ist.

Anzeige

Lob von Sportvorstand Eberl: "Einfach herausragend" Entsprechend bekam Kane nach dem Spiel im Kraichgau einmal mehr viel Lob für seine bisherigen Ära an der Säbener Straße. "Was er beim FC Bayern seit über zwei Jahren leistet, ist einfach herausragend", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl und ergänzte, dass sich dieses Worte auf mehr als nur die enorme Torquote seines Starstürmers bezieht, "sondern auch, wie er als Persönlichkeit auf dem Platz wirkt. Er will den Ball, unterstützt die Jungs, fightet. Das ist ein wahrer Leader".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bundesliga-Transfergerüchte: Klare Sache? Berater heizt Spekulationen um Jackson-Kauf an 1 / 7 © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Nicolas Jacksons Berater Ali Barat heizt mal wieder Spekulationen an. Diesmal geht es um eine feste Verpflichtung der Leihgabe des FC Chelsea, die den FC Bayern 65 Millionen Euro kosten würde. "Ich denke, wenn Nico Jackson diese Saison gute Leistungen bringt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Marktpreises für Stürmer von 65 Millionen Euro kaufen", sagte Barat "RMC Sport" ... © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Barat ist klar, dass dafür vor allem die Leistungen seines Klienten stimmen müssen. Aber: "Normalerweise, bei seinem Potenzial, denke ich, dass sie kein Problem damit haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen." Bei 40 Einsätzen kommt es laut Klausel automatisch zum Kauf, ohne die Anzahl der Spiele könnten die Bayern den Stürmer aber auch für diese Summe verpflichten, falls er überzeugt. © Noah Wedel Almugera Kabar (Borussia Dortmund)

Fünf Einsätze für die Profis von Borussia Dortmund reichen offenbar aus, um das Interesse des FC Brentford zu wecken. Nach Informationen der "Bild" beschäftigt sich der Premier-League-Klub intensiv mit einer Verpflichtung von Almugera Kabar. Der 19-jährige Innenverteidiger hat derzeit einen Marktwert von rund einer Million Euro. Brentford soll bereits Kontakt mit dem Spieler aufgenommen haben und wäre demnach bereit, eine Ablösesumme von etwa 20 Millionen Euro zu zahlen. © Sportfoto Rudel Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)

Das Transferfenster ist für Spieler in den meisten Ländern geschlossen – für Trainer gelten keine Fristen, die Wechsel verhindern. Laut türkischen Medien zeigt Fenerbahce Istanbul Interesse an VfB-Coach Sebastian Hoeneß, als Ersatz für den kürzlich entlassenen Jose Mourinho. Brisant: Am dritten Spieltag der Europa League am 23. Oktober treffen die Schwaben auf den Klub vom Bosporus. © IMAGO/Shutterstock Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)

Einem Bericht von "Sky" zufolge beschäftigte sich der VfB Stuttgart im Sommer mit Brajan Gruda. Der ehemalige Mainzer sei demnach nicht zufrieden mit seiner Spielzeit bei Brighton. Aus diesem Grund erhofften sich die Schwaben wohl eine Leihe des Youngsters. Die Seagulls sollen jedoch weiter mit ihm planen. Neben Stuttgart zeigten dem Sportsender zufolge auch weitere Klubs Interesse am Deutschen - darunter auch mehrere Bundesligisten. Wird das Thema im Winter wieder heiß? © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehörte der Innenverteidiger im Sommer zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf soll sich aber schwierig gestalten, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecke. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Dennoch könnte das Thema auch im Winter wieder hochkochen. © IMAGO/Icon Sportswire Sacha Boey (FC Bayern München)

In der Personalie Sacha Boey soll es laut "Kicker" beim FC Bayern zu einem Umdenken gekommen zu sein. Wohl auch ein Grund, warum der Franzose nicht gewechselt ist. Intern scheint es aber Uneinigkeit zu geben. Demnach soll sich Vincent Kompany immer mehr mit dem Franzosen anfreunden. Max Eberl bezeichne die Situation auf der Rechtsverteidiger-Position jedoch als Luxus. Galatasaray Istanbul und Olympique Marseille wurde Interesse nachgesagt. Vielleicht wagen sie im Winter einen neuen Anlauf.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist auch längst in München ein wichtiger Führungsspieler von und für Coach Vincent Kompany. "Sein Wort hat auch aufgrund seines Basses Widerhall in der Kabine", sagte Eberl über Kane, der in der noch jungen Saison 2025/26 bereits 13 Pflichtspiel-Treffer erzielte.

Knackt Kane die 100er-Marke von Haaland und CR7? Nach seinem Dreierpack in Sinsheim hat Kane in 103 Pflichtspielen 98 Tore für die Münchner auf dem Konto. Damit hat er demnächst sogar die Chance, Historisches zu schaffen. Die schnellsten Spieler, die jemals 100 Tore für einen Verein in einer Top-5-Liga erzielen konnten, waren Erling Haaland (für Manchester City) und Cristiano Ronaldo (für Real Madrid). Sie benötigten jeweils 105 Spiele für ihre ersten 100 Treffer. Zum Auftakt des 5. Spieltages der Bundesliga am Freitag gegen Werder Bremen (ab 20:30 Uhr im Liveticker) kann sich Kane also den Tor-Rekord von CR7 und Haaland krallen.

Anzeige

Kane als Hauptverantwortlicher für Bayerns Rekord-Start - fällt die Lewandowski-Marke? Doch auch ohne einen möglichen 100-Tore-Rekord hat sich Kane in der laufenden Spielzeit schon wieder in die Geschichtsbücher geschossen - oder besser gesagt, seinen Arbeitgeber. In den ersten vier Saisonspielen in der Bundesliga konnte der amtierende Meister bereits 18 Treffer erzielen und damit einen Rekord aufstellen. Acht der 18 Bayern-Treffer gehen bislang auf Kanes Konto, der nur beim 3:2-Sieg in Augsburg nicht selbst traf - aber im bayerischen Derby immerhin zwei Tore vorbereitete.

Anzeige

Fußball: So hoch waren die Strafen der deutschen Vereine in der Saison 2024/25 1 / 11 © IMAGO/Maximilian Koch Wer ist Strafenmeister der Saison 2024/25?

Das Abbrennen von Pyrotechnik sowie das Werfen von Gegenständen sind im Stadion weiterhin verboten. Dennoch verstoßen einige Fans regelmäßig gegen diese Regeln, was für die Vereine häufig Geldstrafen oder andere Sanktionen zur Folge hat. Solche Vorfälle werden dokumentiert und unter anderem auch auf Plattformen wie fussballmafia.de nachvollziehbar gemacht. ran zeigt euch, welches Team die höchste Strafe zahlen musste. © IMAGO/Jan Huebner Platz 10: Borussia Dortmund mit 350.150 Euro

Anzahl der Strafen: 8

Geahndete Vorfälle: 12

Geworfene Gegenstände: 7

Gezündete Pyro: 292 © IMAGO/Jan Huebner Platz 9: Karlsruher SC mit 374.220 Euro

Anzahl der Strafen: 4

Geahndete Vorfälle: 7

Geworfene Gegenstände: 18

Gezündete Pyro: 485 © IMAGO/Norbert Schmidt Platz 8: Fortuna Düsseldorf mit 379.650 Euro

Anzahl der Strafen: 15

Geahndete Vorfälle: 27

Geworfene Gegenstände: 3

Gezündete Pyro: 550 © IMAGO/Jan Huebner Platz 7: Dynamo Dresden mit 394.610 Euro

Anzahl der Strafen: 10

Geahndete Vorfälle: 19

Geworfene Gegenstände: 8

Gezündete Pyro: 720 © IMAGO/Noah Wedel Platz 6: Hannover 96 mit 444.200 Euro

Anzahl der Strafen: 8

Geahndete Vorfälle: 17

Geworfene Gegenstände: 150

Gezündete Pyro: 450 © IMAGO/kolbert-press Platz 5: VfB Stuttgart mit 485.000 Euro

Anzahl der Strafen: 3

Geahndete Vorfälle: 4

Geworfene Gegenstände: 1

Gezündete Pyro: 484 © IMAGO/osnapix Platz 4: Union Berlin mit 519.000 Euro

Anzahl der Strafen: 7

Geahndete Vorfälle: 14

Geworfene Gegenstände: 1

Gezündete Pyro: 412 © 2018 Getty Images Platz 3: Hamburger SV mit 623.555 Euro

Anzahl der Strafen: 12

Geahndete Vorfälle: 24

Geworfene Gegenstände: 3

Gezündete Pyro: 828 © IMAGO/Schüler Platz 2: Eintracht Frankfurt mit 709.600 Euro

Anzahl der Strafen: 5

Geahndete Vorfälle: 20

Geworfene Gegenstände: 27

Gezündete Pyro: 563 © IMAGO/DeFodi Images Platz 1: 1. FC Köln mit 924.355 Euro

Anzahl der Strafen: 18

Geahndete Vorfälle: 37

Geworfene Gegenstände: 11

Gezündete Pyro: 1.460