Bundesliga
Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg heute live: Bundesliga im TV, Stream und Ticker
- Aktualisiert: 21.09.2025
- 09:41 Uhr
Borussia Dortmund muss am 4. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 gegen den VfL Wolfsburg ran. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.
Nach dem furiosen 4:4 in der Champions League gegen Juventus Turin, wartet für Borussia Dortmund wieder der "schnöde Bundesliga-Alltag".
Am 4. Spieltag trifft der BVB dabei auf den VfL Wolfsburg und will den durchaus gelungenen Bundesliga-Start (zwei Siege und ein Unentschieden) ausbauen.
Der VfL Wolfsburg ist ebenfalls noch ohne Niederlage, musste zuletzt gegen den 1. FC Köln ein spätes Remis (3:3) hinnehmen.
Die Zeichen für ein spannende Partie am Sonntagabend stehen also gut.
Das Wichtigste in Kürze
Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel heute statt?
- Begegnung: Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg
- Wettbewerb: Bundesliga; 4. Spieltag
- Datum: 21. September 2025
- Uhrzeit: 19:30 Uhr
- Austragungsort: Signal Iduna Park (Dortmund)
Externer Inhalt
Bundesliga: Läuft die Partie Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg heute im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg wird nicht im Free-TV übertragen.
BVB vs. Wolfsburg live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel heute im Pay-TV?
Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.
Bundesliga live: Wo kann ich Dortmund gegen Wolfsburg heute im Livestream sehen?
Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Borussia Dortmund empfängt den VfL Wolfsburg: Wo gibt's heute einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?
Einen Ticker gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg heute live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels
- Free-TV: -
- Pay-TV: DAZN
- Livestream: DAZN
- Liveticker: ran.de, ran-App