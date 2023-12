Investor für die DFL: Der Fußball ist wieder ein bisschen kaputter

Wie auch immer: Die Fans waren nach der Entscheidung für einen Investor einfallsreich. Und malten prompt den Teufel an die Wand. Was zeigt, wie groß das Misstrauen ist. Wie viel Vertrauen die Verantwortlichen bereits zerstört haben mit der Kommerzialisierung des Fußball-Produkts.

Bundesliga: Was sind die Worte noch wert?

Das große Problem, wie so oft, wenn es um viel Geld geht: Was sind die Worte von heute morgen und übermorgen noch wert? Ein Investor pumpt Geld in die Bundesliga, um selbst an dem Produkt zu verdienen. Und zwar keinen festen Betrag, sondern prozentual. Und das über 20 Jahre.

Heißt: Je mehr Einnahmen generiert werden, desto besser für ihn.

Es wirkt weltfremd, dass ein Investor sich dann nicht einmischen will, um den Profit zu maximieren. Es ist daher unabdingbar, wenn der Geldgeber, der ja noch nicht feststeht, in seinen Kompetenzen tatsächlich weiträumig beschnitten wird, die "roten Linien", von denen im Vorfeld die Rede war, nicht überschreiten kann.

Hier müssen sich die Verantwortlichen an ihren Worten, dass es keine Einmischung in den Spielplan oder ähnliches geben wird, messen lassen. Eine offene Kommunikation, ein Dialog mit den Fans ist hier das A und O.

Das zweite Problem: Was passiert mit dem Geld?

Immerhin bis zu eine Milliarde Euro will die Liga kurzfristig einholen. Ein Großteil soll in die Infrastruktur investiert werden, trotzdem schwingt die Angst mit, dass es zu einer größeren Kluft zwischen Reich und Arm kommt.