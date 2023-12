Bundesliga-Klubs votieren für Investoren-Einstieg bei der DFL

Anzeige

Der Weg für DFL-Investoren ist frei. Bei der Abstimmung der Profi-Klubs kam eine Zwei-Drittel-Mehrheit zustande.

Als das Zitterspiel um den Milliardendeal vorbei war, fiel dem Boss des Branchenführers ein Stein vom Herzen.

"Wir haben das Ergebnis, das wir uns gewünscht haben - für die Entwicklung der Liga", kommentierte Klubchef Jan-Christian Dreesen von Rekordmeister Bayern München das grüne Licht für den Einstieg eines Investors in den deutschen Profifußball: "Wir haben eine Gestaltungsmöglichkeit und Optionen zur Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur."

Zuvor hatten die Klubs den Weg mit der kleinst möglichen Mehrheit freigemacht. Bei der Versammlung der 36 Erst- und Zweitligisten am Montag in Frankfurt/Main stimmten 24 Vereine zu - was exakt für die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit reichte. Damit erhielten die Chefs Deutschen Fußball Liga (DFL) grünes Licht für Verhandlungen mit potenziellen Geldgebern.

Im Mai waren die Bestrebungen noch gescheitert. Der neue Plan sieht vor, sechs bis neun Prozent der Anteile einer DFL-Tochtergesellschaft, in welche die kompletten Medienrechte ausgelagert werden, für 20 Jahre zu verkaufen. Dafür soll es zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro geben.

Im Idealfall gehen 600 Millionen an die DFL-Zentralverwaltung zur Weiterentwicklung des Geschäftsmodells (Digitalisierung, Streamingplattform, usw.). 300 Millionen erhalten gemäß dem gültigen Verteilerschlüssel die Klubs, um die zunächst entstehenden Medien-Mindereinnahmen auszugleichen.