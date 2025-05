Der Medizincheck soll bereits am heutigen Mittwoch stattfinden. Tah wurde bereits in München an der Säbener Straße gesichtet.

Der Abwehrspieler ist zwar im Sommer ablösefrei, da sein Vertrag beim Werksklub am 30. Juni ausläuft - die Klub-WM beginnt am 14. Juni.

Bayer Leverkusen versucht wohl denoch, eine Ablösesumme zu verhandeln, wenn der FC Bayern Tah bereits bei der Vorrunde der Klub-WM (live in SAT.1 und auf Joyn) einsetzen will.

Um den 29-Jährigen vorzeitig aus Leverkusen loseisen zu können, muss der Vizemeister zustimmen. Und das dürfte der wohl nur gegen eine Ablösesumme tun. Genau an jener scheiterte bereits vor einem Jahr der Wechsel des Sportlers in die bayerische Landeshauptstadt.

Laut "SportBild" ist nun auch klar, wie viel die Bosse der Werkself haben wollen. Vor einem Jahr wollten die Leverkusener 25 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Bonuszahlen. Die Münchner wollten aber nur 20 Millionen plus fünf Millionen an Boni zahlen.