Krachendes Ende! VfL Bochum und Manuel Riemann trennen sich nach zehn Jahren

Der 36-Jährige, der 2015 an die Castroper Straße gekommen war, wechselt in die 2. Liga zum SC Paderborn.

Der Torhüter, lange Leistungsträger und Fanliebling, zuletzt aber Ausgebooteter und Gegner im Rechtsstreit, und der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga haben das Vertragsverhältnis aufgelöst - "in beiderseitigem Einvernehmen", wie der Klub am Mittwoch mitteilte.

Riemann, der 2021 noch zu den Aufstiegshelden gehört und in den folgenden Jahren maßgeblich zum Klassenerhalt beigetragen hatte, war am Ende der vergangenen Saison kurz vor der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf wegen "unüberbrückbarer unterschiedlicher Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen" suspendiert worden. Riemann, der sich mit seiner sehr undiplomatischen Art in der Mannschaft nicht nur Freunde gemacht hatte, durfte nicht mehr am Teamtraining teilnehmen.