Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat auf die Aussagen von Bayern Münchens Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß in der Sendung "Doppelpass" reagiert. Nachdem sich Bayern Münchens Ehrenpräsident am Sonntagvormittag im Fußball-Talk "Doppelpass" durchaus abwertend gegenüber Rekordnationalspieler Lothar Matthäus äußerte, hat der frühere FCB-Star nun auf die Aussagen reagiert. "Es tut mir für Uli leid, wenn er sich so in der Öffentlichkeit präsentiert. Mich stören seine persönlichen Attacken schon lange nicht mehr", sagte Matthäus der "Bild". Uli Hoeneß im "Doppelpass": Die wichtigsten Aussagen des FCB-Ehrenpräsidenten

Kylian Mbappé lüftet Geheimnis: "Die Bayern kamen zu mir" "Ich habe das Gefühl, dass er mit sich selbst und vielen seiner Entscheidungen in den letzten Jahren nicht zufrieden ist. Ich will mich zu ihm auch gar nicht mehr äußern. Er lässt sich immer locken. Ich kann seine Aussagen nicht nachvollziehen. Mich haben Leute des FC Bayern kontaktiert und sich für die peinlichen Aussagen von Uli entschuldigt", ergänzte der 64-Jährige.

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan

Tabelle

Anzeige

Im "Doppelpass" wurde Hoeneß am Sonntag auf Matthäus und dessen Einschätzung rund um den Münchner Woltemade-Poker angesprochen. "Wir haben uns getroffen beim Frauenspiel (Bayern München gegen Bayer Leverkusen, Anm. d. Red.) und uns die Hand gegeben. Sonst haben wir uns wenig zu sagen, weil er noch keine neue Tasse gefunden hat", sagte Hoeneß über die Begegnung mit Matthäus.

Anzeige

Hoeneß: "Matthäus hat nicht alle Tassen im Schrank" Die Vorgeschichte zur nun getätigten Aussage von Hoeneß geht schon etwas weiter zurück. Anfang des Sommers 2025 sagte Matthäus, dass ihn eine Ablösesumme von 80 bis 100 Millionen Euro bei einem Transfer von Nick Woltemade nicht wundern würde. Darauf reagierte Bayern-Patron Hoeneß damals inmitten der Münchner Bemühungen um den Stürmer und keilte gegen den ehemaligen Bayern-Star. "Matthäus hat nicht alle Tassen im Schrank", sagte Hoeneß über seine Einschätzung zu Woltemades möglicher Ablösesumme.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bundesliga-Transfergerüchte: Verlässt Salih Özcan den BVB noch in Richtung Türkei? 1 / 5 © Kirchner-Media Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Da das Transferfenster in der Türkei noch bis zum 12. September geöffnet ist, spekuliert die "Bild", Salih Özcan könnte Borussia Dortmund noch in Richtung Süper Lig verlassen. Interesse wird den Istanbuler Klubs Galatasaray und Fenerbahce nachgesagt. Zwar wolle der BVB den türkischen Nationalspieler nicht mit aller Macht verkaufen und Trainer Niko Kovac stehe auf ihn als Spielertyp, doch bei einer Ablöse von rund fünf Millionen Euro sei ein Deal möglich. © Sportfoto Rudel Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)

Das Transferfenster ist für Spieler in den meisten Ländern geschlossen – für Trainer gelten keine Fristen, die Wechsel verhindern. Laut türkischen Medien zeigt Fenerbahce Istanbul Interesse an VfB-Coach Sebastian Hoeneß, als Ersatz für den kürzlich entlassenen Jose Mourinho. Brisant: Am dritten Spieltag der Europa League am 23. Oktober treffen die Schwaben auf den Klub vom Bosporus. © IMAGO/Shutterstock Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)

Einem Bericht von "Sky" zufolge beschäftigte sich der VfB Stuttgart im Sommer mit Brajan Gruda. Der ehemalige Mainzer sei demnach nicht zufrieden mit seiner Spielzeit bei Brighton. Aus diesem Grund erhofften sich die Schwaben wohl eine Leihe des Youngsters. Die Seagulls sollen jedoch weiter mit ihm planen. Neben Stuttgart zeigten dem Sportsender zufolge auch weitere Klubs Interesse am Deutschen - darunter auch mehrere Bundesligisten. Wird das Thema im Winter wieder heiß? © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehörte der Innenverteidiger im Sommer zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf soll sich aber schwierig gestalten, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecke. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Dennoch könnte das Thema auch im Winter wieder hochkochen. © IMAGO/Icon Sportswire Sacha Boey (FC Bayern München)

In der Personalie Sacha Boey soll es laut "Kicker" beim FC Bayern zu einem Umdenken gekommen zu sein. Wohl auch ein Grund, warum der Franzose nicht gewechselt ist. Intern scheint es aber Uneinigkeit zu geben. Demnach soll sich Vincent Kompany immer mehr mit dem Franzosen anfreunden. Max Eberl bezeichne die Situation auf der Rechtsverteidiger-Position jedoch als Luxus. Galatasaray Istanbul und Olympique Marseille wurde Interesse nachgesagt. Vielleicht wagen sie im Winter einen neuen Anlauf.