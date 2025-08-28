Der fünfmalige Champions League-Sieger Lucas Vazquez ist zu Bayer Leverkusen gewechselt. Mit dem 34-jährigen Spanier kommt viel Erfahrung und auch einen potentieller Xhaka-Nachfolger. Im internationalen Geschäft sollte man den Namen Lucas Vazquez schon einmal gehört haben. Mit 34 Jahren wechselt er nun zu Bayer Leverkusen – ein Spieler, dessen Karriere von großen Namen und prestigeträchtigen Erfolgen geprägt ist. Bayer Leverkusen: Die Doku über die Meister-Saison Nach dem großen, unfreiwilligen Umbruch bei der Werkself kommt der Spanier von Real Madrid, elf Jahre nach seinem Debüt erstmals ins Ausland. Vazquez bringt nicht nur seinen Namen und Erfahrung in die Bundesliga, sondern auch Führungsstärke und Teamgeist.

Anzeige

Anzeige

Bundesliga-Transfergerüchte: Tottenham wohl mit 60-Millionen-Angebot für Leverkusen-Star Hincapie 1 / 10 © IMAGO/Vitalii Kliuiev Piero Hincapie (Bayer Leverkusen)

Im Werben um Piero Hincapie hat Tottenham Hotspur laut Fabrizio Romano nun ein neues Angebot unterbreitet. Demnach soll der 23-jährige Ecuadorianer bis zum Sommer 2026 zunächst ausgeliehen werden und anschließend per Kauverpflichtung fest nach London wechseln. Als Ablösesumme werden 60 Millionen Euro genannt, also exakt die Höhe der angeblichen Ausstiegsklausel im noch bis 2029 laufenden Vertrag des Verteidigers. Auch der FC Arsenal ist an Hincapie dran. © IMAGO/Anadolu Agency Ahmed Kutucu (Galatasaray Istanbul)

Der FC Schalke 04 denkt laut dem türkischen Fernsehsender "Sky Spor" über eine Rückkehr von Ex-Talent Ahmed Kutucu nach. Demnach sollen die Gelsenkirchener für den Stürmer sogar schon ein Angebot bei Galatasaray Istanbul abgegeben haben. Der 25-Jährige konnte sich beim türkischen Topklub nicht durchsetzen, ... © imago images / DeFodi Ahmed Kutucu (Galatasaray Istanbul)

... war aber in der Vorsaison als Leihspieler für Eyüpspor mit acht Toren und sieben Vorlagen in 18 Partien sehr erfolgreich. Bei Galatasaray hat Kutucu noch einen Vertrag bis 2028. Der gebürtige Gelsenkirchener verließ Schalke im Sommer 2021 nach 52 Pflichtspiel-Einsätzen in Richtung Basaksehir. © fohlenfoto Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach)

Für Julian Weigl (r.) läuft es bei der Borussia kurz vor dem Start der Bundesliga-Saison alles andere als rund. Im Pokalspiel gegen Delmenhorst schmorte er 90 Minuten auf der Bank. Jetzt machen schon Meldungen von einem bevorstehenden Abschied die Runde. Nach "Sky"-Informationen hat der saudische Klub Al-Shabab bei den Gladbachern wegen Weigl vorgefühlt ... © Shutterstock Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach)

Demzufolge sei nicht nur Weigl grundsätzlich bereit für diesen Schritt, auch die Borussia soll dem Mittelfeldspieler bei einem entsprechenden Angebot keine Steine in den Weg legen wollen. Das aber hörte sich bei Roland Virkus noch etwas anders an. "Wir wollen Julian nicht abgeben", sagte der Sportchef der "Rheinischen Post". © News Images Harvey Elliott (FC Liverpool)

Harvey Elliott soll offen für einen Wechsel zu RB Leipzig sein, berichtet "Sky". Mit dem 22-jährigen Liverpool-Talent stehen die Sachsen wohl bereits kurz vor einer Einigung. Erst danach würden konkrete Gespräche mit den "Reds" folgen. Die Ablöse könnte dabei über 50 Millionen Euro liegen und durch den wahrscheinlichen Abgang von Xavi Simons finanziert werden. © PsnewZ Clement Akpa (AJ Auxerre)

Bei Eintracht Frankfurt läuft nach dem Abgang von Tuta zu Al-Duhail die Suche nach einem Nachfolger für den Brasiilaner. Laut "L’Equipe" sollen die Hessen deshalb Interesse an Clement Akpa von AJ Auxerre haben. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger hat beim Ligue-1-Klub noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, lief in der zurückliegenden Saison 31 Mal für den früheren Meister auf. © IMAGO/osnapix Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt)

Nachdem Tuta die Eintracht bereits in Richtung Katar verlassen hat, droht nun wohl auch der Abgang von Aurele Amenda. Laut einem "Bild"-Bericht zeigt der FC Turin vermehrt Interesse an dem Verteidiger aus Frankfurt. Demnach sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Die Ablöse beläuft sich wohl auf elf Millionen Euro. Der Transfer würde durchaus überraschend kommen: Erst zum Vorbereitungsstart prophezeite Dino Toppmöller dem Schweizer eine "größere Rolle" in der neuen Saison. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt wohl weiterhin ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehört der Innenverteidiger zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf könnte sich aber als schwierig herausstellen, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecken soll. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Sollte der 28-Jährige dennoch gehen, wird der deutsche Rekordmeister wohl selbst noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. © IMAGO/Icon Sportswire Sacha Boey (FC Bayern München)

In der Personalie Sacha Boey scheint es beim FC Bayern wohl zu einem Umdenken gekommen zu sein. Laut dem "Kicker" denkt man nun doch über einen Verbleib des Rechtsverteidigers nach. Intern scheint es aber Uneinigkeiten zu geben. Demnach soll sich Vincent Kompany immer mehr mit dem Franzosen anfreunden. Max Eberl bezeichnete die Situation auf der Rechtsverteidiger-Position jedoch als Luxus. Zuletzt waren sowohl Galatasaray Istanbul als auch Olympique Marseille interessiert - mittlerweile ist die Lage aber ruhig.

Anzeige

Anzeige

Real Madrid-Legende und Champions League-Erfahrung Mit einer Zwischenstation bei Espanyol Barcelona, spielte Vazquez nur für die Madrilenen und war Teil einer geschichtsträchtigen Mannschaft. Insgesamt absolvierte er 402 Spiele, darunter 77 in der Champions League, erzielte 38 Tore und bereitete 73 weitere vor. Dazu kommt eine Titelsammlung, die sich sehen lassen kann: Fünf Champions-League-Titel, vier spanische Meisterschaften in der La Liga und vier UEFA-Supercups. Hauptsächlich in den späten 2010er-Jahren war die Mannschaft gespickt von absoluten Legenden des Fußballs: Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos oder Marcelo, um nur einige Namen zu nennen. Loyalität, Teamgeist und respektvolle Art zeichnen ihn aus. Real-Präsident Florentino Perez beschreibt Vazquez bei seiner Verabschiedung als Spieler, dessen "Loyalität und deines Respekts gegenüber deinen Mitspielern und Trainern und aufgrund deiner Hingabe an unser Wappen und an eine Fangemeinde, die dich niemals vergessen wird.“ In 313 La Liga-Spielen stand insgesamt 29 Spiele in der Startelf. Selbst wenn er nicht zu den absoluten Stammspielern zählte, war er ein wichtiger Teil des Real-Kaders. Seine ehemaligen Kollegen würdigten ihn: Antonio Rüdiger nannte ihn "eine absolut unterschätzte Legende dieses Klubs – immer da, wenn wir ihn brauchten – ein wahrer Anführer in der Kabine". 2019, nachdem Real Madrid den dritten Champions-League-Sieg in Folge einen schwachen Saisonstart hingelegt hatte, stellte er sich vor das Team. "Diese Mannschaft hat dreimal in Folge die Champions League gewonnen. Vorher waren wir die Besten, und jetzt sind wir auf einmal nichts mehr wert. Das stimmt einfach nicht. Ich finde, wir verdienen ein wenig mehr Respekt." erklärte Vazquez gegenüber "bein sports".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bayern-Meisterschaft entschieden? Dominanz macht Fans Angst

Überschaubare Vazquez-Konkurrenz Sportlich ist Vazquez ein rechter Außenverteidiger, der aber auch offensiver agieren kann. Trainer Erik ten Hag wird ihn voraussichtlich auf der rechten Schiene in Leverkusens Formation einsetzen – die Position, die zuletzt von Jeremie Frimpong besetzt wurde. Da Frimpong allerdings zum FC Liverpool gewechselt ist, befindet sich als nomineller Rechtsverteidiger nur der 22-jährige Arthur im Kader des Werksklubs. Arthur bestritt unter ten Hag das erste Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim. Dort konnte der Brasilianer nicht überzeugen und wurde schon zur Halbzeitpause von dem jungen Ernest Poku ersetzt. Poku wechselte zur neuen Spielzeit vom niederländischen AZ Alkmaar an den Niederrhein und ist eher offensiver auf dem Flügel zu Hause.

Anzeige

Erfahrung und Führungskraft für Bayer Leverkusen Er ist vor allem für seine Erfahrung, Stabilität und Führungsqualität wertvoll. Gerade in den schwierigen und harten Phasen der Saison, sehnen sich viele Mannschaften nach einem erfahren positiven Spieler wie Vazquez es ist. Auch wenn er mit 34 Jahren nicht mehr die sportliche Bestform seiner frühen Madrid-Jahre hat, bringt er wertvolles Wissen und Ruhe ins Team. Seine Stärken liegen in seiner Vielseitigkeit, Spielintelligenz und dem Sinn für das Mannschaftsspiel. Vazquez ist eher ein Vorlagengeber, kann aber zur Not selbst den Abschluss suchen. Auf körperlicher Ebene könnte das Alter mit leichteren Schnelligkeitsproblemen ein Thema sein, dennoch überwiegen seine Erfahrung und Führungskraft, gerade gegenüber jüngeren Konkurrenten.

Anzeige

Bundesliga: So viel Geld kassieren die Klubs aus den TV-Erlösen 1 / 19 © MIS Die Bundesliga startet am Freitag in ihre neue Saison. Zu den größten Einnahmequellen der Klubs zählen die Millionen aus der Vermarktung von TV-Rechten. ran zeigt in einem Ranking, wer das meiste Geld bekommt. (Quelle: "kicker") © Eibner Platz 18 - Hamburger SV

Einnahmen National: 28.495.937 Euro

Einnahmen International: 2.927.240 Euro

Gesamt: 31.433.177 Euro © Oliver Ruhnke Platz 17 - FC St. Pauli

Einnahmen National: 29.832.182 Euro

Einnahmen International: 2.927.240 Euro

Gesamt: 32.760.422 Euro © 2025 Getty Images Platz 16 - 1. FC Heidenheim

Einnahmen National: 32.249.960 Euro

Einnahmen International: 4.998.082 Euro

Gesamt: 37.248.042 Euro © Köhn Platz 15 - FC Augsburg

Einnahmen National: 36.769.329 Euro

Einnahmen International: 3.285.837 Euro

Gesamt: 40.055.166 Euro © 2025 Getty Images Platz 14 - Werder Bremen

Einnahmen National: 39.714.140 Euro

Einnahmen International: 2.937.240 Euro

Gesamt: 42.651.380 Euro © Beautiful Sports Platz 13 - 1. FC Köln

Einnahmen National: 38.160.988 Euro

Einnahmen International: 4.775.929 Euro

Gesamt: 42.936.917 Euro © Nordphoto Platz 12 - VfL Wolfsburg

Einnahmen National: 46.008.800 Euro

Einnahmen International: 4.744.025 Euro

Gesamt: 50.752.825 Euro © Nordphoto Platz 11 - Borussia Mönchengladbach

Einnahmen National: 45.493.477 Euro

Einnahmen International: 5.473.120 Euro

Gesamt: 50.966.597 Euro © Nordphoto Platz 10 - TSG Hoffenheim

Einnahmen National: 43.484.847 Euro

Einnahmen International: 7.946.363 Euro

Gesamt: 51.431.210 Euro © Jan Huebner Platz 9 - 1. FSV Mainz 05

Einnahmen National: 52.120.945 Euro

Einnahmen International: 3.285.837 Euro

Gesamt: 55.406.782 Euro © Pressefoto Baumann Platz 8 - VfB Stuttgart

Einnahmen National: 50.906.422 Euro

Einnahmen International: 4.617.584 Euro

Gesamt: 55.524.006 Euro © Eibner Platz 7 - 1. FC Union Berlin

Einnahmen National: 48.222.446 Euro

Einnahmen International: 7.597.767 Euro

Gesamt: 55.820.213 Euro © Eibner Platz 6 - SC Freiburg

Einnahmen National: 53.966.376 Euro

Einnahmen International: 8.010.170 Euro

Gesamt: 61.976.546 Euro © foto2press Platz 5 - RB Leipzig

Einnahmen National: 54.556.458 Euro

Einnahmen International: 13.526.235 Euro

Gesamt: 68.082.693 Euro © Eibner Platz 4 - Eintracht Frankfurt

Einnahmen National: 55.042.638 Euro

Einnahmen International: 14.541.289 Euro

Gesamt: 69.538.927 Euro © IMAGO/Hartenfelser Platz 3 - Bayer Leverkusen

Einnahmen National: 57.018.811 Euro

Einnahmen International: 18.440.819 Euro

Gesamt: 75.459.630 Euro © Funke Foto Services Platz 2 - Borussia Dortmund

Einnahmen National: 57.617.213 Euro

Einnahmen International: 18.408.914 Euro

Gesamt: 76.023.127 Euro © Laci Perenyi Platz 1 - FC Bayern München

Einnahmen National: 60.810.768 Euro

Einnahmen International: 22.594.404 Euro

Gesamt: 83.405.172 Euro

Anzeige

Nachfolger von Granit Xhaka Für Bayer Leverkusen bedeutet die Verpflichtung von Vazquez mehr als nur die Besetzung einer Position. Gerade mit den Abgängen von Florian Wirtz und Granit Xhaka, benötigt die Mannschaft noch ihre neuen Führungsspieler. Er kennt den Umgang mit Top-Stars, hat sich bei Real Madrid als Vorbild für junge Spieler bewiesen und könnte diese Rolle nun auch in Leverkusen übernehmen. Mit seinem Spiel wird er die rechte Seite stabilisieren, gleichzeitig seine Erfahrung einbringen und jungen Kollegen Orientierung bieten. Abseits des Platzes ist Vazquez skandalfrei und respektvoll – Eigenschaften, die ihn sowohl als Spieler als auch als Persönlichkeit auszeichnen. Seine Präsenz im Team wird Leverkusen nicht nur sportlich stärken, sondern auch für mehr Stabilität in der Kabine sorgen. Nun tritt er ein neues Kapitel an, das seine beeindruckende Karriere fortsetzt, diesmal in der Bundesliga.

Anzeige