Der FC Bayern München baggert an Luis Diaz. Gelingt ein Transfer des Stürmers vom FC Liverpool? Alle relevanten News im Ticker.

Der Kolumbianer und die Münchner sollen sich laut übereinstimmenden Medienberichten schon länger über Vertragsmodalitäten geeinigt haben. Laut Romano soll Diaz in München einen Vertrag bis Juni 2029 unterschreiben und bereits morgen nach München für den Medizincheck reisen.

Demnach hätten sich der FC Liverpool und Bayern auf eine Ablösesumme von 75 Millionen plus möglicher Bonuszahlungen geeinigt. Zudem hat Diaz von Liverpool die Genehmigung erhalten, den Medizincheck bei den Bayern zu absolvieren.

Nach langem Ringen hat der FC Bayern München wohl einen Durchbruch bei den Verhandlungen um Luis Diaz erzielt. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ist der Deal so gut wie durch.

+++ 26. Juli, 18 Uhr: Luis Diaz nicht im Liverpool-Kader - Arne Slot äußert sich +++

Steht Luis Diaz vor einem Wechsel zum FC Bayern oder nicht? Zumindest gibt es ein kleines Indiz, dass der Stürmer bald an der Säbener Straße aufschlagen könnte. Denn beim Testspiel des FC Liverpool in Hongkong gegen die AC Mailand (2:4) stand Diaz nicht einmal im Kader: weder in der Startelf, noch auf der Bank - obwohl der Kolumbianer mitgereist war.

Transfer-Experte Fabrizio Romano zitiert Liverpool-Trainer Arne Slot: "Ja, Luis Diaz war heute wegen der Spekulationen über seine Zukunft nicht dabei." Nach übereinstimmenden Medienberichten sollen die Reds und Bayern über einen möglichen Wechsel bereits verhandeln. Allerdings ist man sich in Sachen Ablöse noch uneinig.

Während die Bayern laut "Sky" wohl 67,5 Millionen Euro angeboten haben, schwebt den Engländern eher eine Summe um 75 Millionen Euro vor. Das würde offenbar auch der absoluten Schmerzgrenze der Münchner entsprechen. Gab es jetzt eine Annäherung?