Auch das DFB-Team war mit von der Partie. Vor der EM präsentierte sich Deutschland durch klare Erfolge in der Nations League gegen die Niederlande (4:0) und Österreich (6:0) in guter Form.

Das Finale der Frauen-EM 2025 steht heute an. Im Endspiel in Basel trifft England auf Spanien ran zeigt euch, wer alles dabei ist und wie ihr den Wettbewerb live verfolgen könnt.

Insgesamt nehmen 16 Nationen aus ganz Europa an dem Turnier teil. Diese sind in vier Gruppen aufgeteilt.

Die 16 Teams werden in vier Gruppen mit jeweils vier Nationen aufgeteilt. In der Gruppenphase spielt jeder gegen jeden. Die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale. Von da an geht es im K.-o.-System weiter – mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Ein Spiel um Platz drei gibt es wie gewohnt nicht. Das Endspiel ist für Sonntag, den 27. Juli 2025 um 18 Uhr angesetzt.

Wie hoch fallen die Preisgelder der Frauen-EM 2025 aus?

Die UEFA steigert sich deutlich: Für die Frauen-EM 2025 wurde das Preisgeld auf 41 Millionen Euro erhöht – mehr als doppelt so viel wie noch bei der EURO 2022 in England. Alle 16 Teilnehmer erhalten eine Startprämie von mindestens 1,8 Millionen Euro. Siege in der Gruppenphase werden mit je 50.000 Euro belohnt, Siege in der K.-o.-Phase sogar mit 100.000 Euro.

Der Turniersieger kann sich auf ein maximales Preisgeld von bis zu 5,1 Millionen Euro freuen. Neu ist zudem: Erstmals erhalten auch die Spielerinnen direkte Anteile am ausgeschütteten Preisgeld.