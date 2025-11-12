Anzeige
Mainz 05: El Ghazi gewinnt Rechtsstreit - und tritt gegen Ex-Verein nach! Berufung abgewiesen

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ist vor Gericht mit seiner Berufung gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi gescheitert - der tritt in einem "X"-Post noch einmal gegen seinen Ex-Arbeitgeber nach.

Wie die Rheinhessen am Mittwoch mitteilten, wies das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz den Einspruch zurück. Damit bleibt das erstinstanzliche Urteil aus dem Sommer 2024 bestehen, welches die fristlose Kündigung des Vereins für den Niederländer für unwirksam erklärt hatte.

In Folge der ersten Instanz hatte der Bundesligist das vertragsgemäß vereinbarte Gehalt für den fraglichen Zeitraum bereits gezahlt. El Ghazi hatte unmittelbar nach dem terroristischen Überfall der Hamas im Oktober 2023 einen anti-israelischen Social-Media-Post veröffentlicht, sich aber anschließend dafür entschuldigt und Reue gezeigt.

Deshalb beließen es die Rheinhessen zunächst bei einer Abmahnung. Nach einem erneuten derartigen Post von El Ghazi hatten die Rheinhessen den mittlerweile 30-Jährigen fristlos gekündigt.

Das Landesarbeitsgericht legte den Fall so aus, dass die Meinungsfreiheit gegenüber den Arbeitgeberinteressen überwiege. Eine fristlose Kündigung sei folglich nicht gerechtfertigt gewesen.

El Ghazi macht sich über Mainzer Vereinsführung lustig

Diese Entscheidung habe der Klub "zu akzeptieren", sagte der Vereins- und Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann: "Inhaltlich halten wir allerdings an unserer Position fest: Auf Basis der Werte und Überzeugungen, die Mainz 05 ausmachen, ist eine Weiterbeschäftigung von Personen, die sich im fundamentalen Widerspruch zu eben jenen äußern und verhalten, auch in Zukunft ausgeschlossen."

El Ghazi trat auf "X" gegen seinen früheren Arbeitgeber in einem längeren Posting nach. Darin heißt es unter anderem:

"Ein weiterer Tag, eine weitere Anhörung, eine weitere Berufung, aber immer noch das gleiche alte Ergebnis: eine Niederlage für den FSV Mainz 05. Regelmäßige Niederlagen auf dem Fußballplatz reichen dem Vorstand des Vereins offenbar nicht aus, sodass er immer wieder vor deutschen Gerichten weitere Niederlagen einfährt!"

Mittlerweile spielt El Ghazi in Katar bei Al-Sailiya SC.

