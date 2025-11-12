Mainz 05: El Ghazi gewinnt Rechtsstreit - und tritt gegen Ex-Verein nach! Berufung abgewiesen

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ist vor Gericht mit seiner Berufung gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi gescheitert - der tritt in einem "X"-Post noch einmal gegen seinen Ex-Arbeitgeber nach.

Wie die Rheinhessen am Mittwoch mitteilten, wies das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz den Einspruch zurück. Damit bleibt das erstinstanzliche Urteil aus dem Sommer 2024 bestehen, welches die fristlose Kündigung des Vereins für den Niederländer für unwirksam erklärt hatte.

In Folge der ersten Instanz hatte der Bundesligist das vertragsgemäß vereinbarte Gehalt für den fraglichen Zeitraum bereits gezahlt. El Ghazi hatte unmittelbar nach dem terroristischen Überfall der Hamas im Oktober 2023 einen anti-israelischen Social-Media-Post veröffentlicht, sich aber anschließend dafür entschuldigt und Reue gezeigt.

Deshalb beließen es die Rheinhessen zunächst bei einer Abmahnung. Nach einem erneuten derartigen Post von El Ghazi hatten die Rheinhessen den mittlerweile 30-Jährigen fristlos gekündigt.

Das Landesarbeitsgericht legte den Fall so aus, dass die Meinungsfreiheit gegenüber den Arbeitgeberinteressen überwiege. Eine fristlose Kündigung sei folglich nicht gerechtfertigt gewesen.