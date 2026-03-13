WM 2026: Andreas Rettig warnt - Wird die Endrunde für den DFB zum Minus-Geschäft?

Die WM-Endrunde 2026 sorgt trotz Rekord-Prämien bei den Teilnehmer-Verbänden für finanzielle Sorgen. Wird das Turnier in Nordamerika für den DFB sogar zum Minus-Geschäft?

In gut drei Monaten geht die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko über die Bühne (11. Juni 2026 bis 19. Juli 2026).

Obwohl beim Turnier, das erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird, vom Weltverband FIFA Rekord-Prämien ausgeschüttet werden, schlägt nun DFB-Sportgeschäftsführer Andreas Rettig Alarm.

"Preisgelder in Dollar und damit Wechselkursrisiken, große Entfernungen und ein längeres Turnier machen es anspruchsvoll, ebenso die steuerrechtlichen Fragen", erklärte Rettig dem "Kölner Stadtanzeiger" die wirtschaftlichen Herausforderungen für den DFB und andere Nationalverbände rund um die WM-Endrunde 2026.