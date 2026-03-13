Ein Traumtor und ein Schlenzer: Dank der ersten Saisontreffer von Kevin Stöger und Franck Honorat kann Borussia Mönchengladbach im Abstiegskampf etwas durchatmen.

Borussia Mönchengladbach gewann das Kellerduell gegen den FC St. Pauli verdient mit 2:0 (1:0) und liegen nun vier Punkte vor dem Relegationsplatz, auf dem weiter die Hamburger verharren.

Stöger versenkte in seinem 200. Bundesliga-Spiel einen Freistoß gekonnt in den Winkel (37.), Honorat (62.) legte nach der Pause nach. Zuvor hatte die Borussia von Trainer Eugen Polanski nur einen Sieg aus neun Spielen geholt. Für St. Pauli endete dagegen das kurze Hoch mit zuletzt sieben Punkten aus drei Partien.

"Wir brauchen diesen Druck, um Höchstleistungen abzurufen", hatte Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder vor dem Anstoß angesichts der prekären Lage gesagt. Die Borussia begann vor 49.202 Fans auch dominant, ließ den Ball gegen tief stehende Gäste fast nach Belieben laufen, gefährlich wurde es trotz der deutlichen Überlegenheit aber kaum einmal.