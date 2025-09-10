Medien: Wolfsburg holt Dänen Eriksen in die Bundesliga

Der dänische Rekordnationalspieler Christian Eriksen steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg. Der 33-Jährige, dessen Herzstillstand bei der EM 2021 Fans auf der ganzen Welt bewegt hatte, ist sich nach Informationen von Bild und kicker mit dem Fußball-Bundesligisten bereits über einen Vertrag einig. Eriksen reiste demnach am Mittwoch nach Wolfsburg, wo in Peter Christiansen ein Landsmann Sport-Geschäftsführer ist.

Eriksen ist seit Ablauf seines Vertrages im Sommer bei Manchester United vereinslos, benötigt aber Spielpraxis mit Blick auf die WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. Zuletzt hatte er sich laut Medienberichten in Schweden bei Malmö FF fit gehalten.

Zu Wochenbeginn hatte es auch Spekulationen um einen Wechsel zu Bayer Leverkusen gegeben. Der neue Bayer-Trainer Kasper Hjulmand hatte in seiner Zeit als dänischer Nationaltrainer (2020 bis 2024) mit Eriksen zusammengearbeitet. Bei dessen Herzstillstand bei der EM 2021 war Hjulmand als Coach dabei, er sammelte mit seiner empathischen Art damals viele Sympathien.

Hjulmand hatte äußerst zurückhaltend auf die Diskussionen reagiert. "Ich spreche nicht über Spieler, über so etwas spreche ich mit Simon Rolfes", sagte der Däne. Eriksen, sei "ein fantastischer Spieler und ein noch besserer Mensch. Aber wir haben ein fantastisches Team." Nun entschied Eriksen sich offenbar für Wolfsburg.