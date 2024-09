Musiala-Tausch mit Wirtz? "Auf gar keinen Fall" - Timo Hildebrand exklusiv

In der ran Bundesliga Webshow fand er sehr positive Worte zur Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann und äußerte sich zur Kritik von Dietmar Hamann an Jamal Musiala.

... Manuel Neuer als bester Torwart in der Geschichte: "So eine Frage ist immer sehr schwer zu beantworten. Ich glaube aber, er ist der beste deutsche Torwart, den es je gegeben hat. Wir hatten so Größen wie Oliver Kahn, Jens Lehmann oder auch Sepp Maier. Aber ich glaube, Manuel hat das Torwartspiel noch einmal auf eine andere Stufe gestellt und über so lange Zeit überragt. Er kam auch nach Verletzungen immer wieder zurück. Er ist Weltmeister geworden und hat alles erreicht. Das kann man auch so anerkennen."

... die Entwicklung von Alexander Nübel: "Alex hat schon eine Auslandsstation hinter sich, hat im letzten Jahr überragend gespielt. Er hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass der VfB Zweiter wurde. Aber es war auch seine erste richtig gute Saison auf hohem Niveau. Das muss er jetzt über ein paar Jahre hinweg bestätigen. Dann ist er auch ein fester Bestandteil der Nationalmannschaft."