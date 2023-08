FC Bayern München: Manuel Neuer trainiert erstmals mit den Kollegen

Anzeige

Der FC Bayern darf in Kürze wieder mit Manuel Neuer im Tor rechnen. Der Torwart trainiert schon wieder mit seinen Kollegen.

Das Comeback von Manuel Neuer rückt immer näher: Der Kapitän von Bayern München stand am Montag erstmals nach seiner schweren Verletzung wieder mit seinen Torwart-Kollegen auf dem Platz. Der 37-Jährige absolvierte nach dem 3:1-Derbysieg der Münchner gegen den FC Augsburg das Spielersatz-Training, an dem auch der neue Keeper Daniel Peretz teilnahm.

"Nun folgte der nächste Schritt zum Comeback", teilte der Rekordmeister nach der Einheit mit. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hatte schon zuvor bei der Vorstellung von Peretz Zuversicht verbreitet und von einer "fortschreitenden Genesung" bei Nationalkeeper Neuer gesprochen.

Bayerns etatmäßige Nummer eins war vor zehn Tagen ins individuelle Training eingestiegen. Zuvor war eine geplante Metallentfernung vorgenommen worden, seitdem musste der seit Dezember verletzte Neuer erneut pausieren.

Trainer Thomas Tuchel hatte zuletzt bereits verkündet, Neuer könnte "in den nächsten Wochen" ins Mannschaftstraining zurückkehren. "Die Prognose für den Wiedereinstieg" habe sich dank des erneuten Eingriffs "deutlich verkürzt", so Tuchel: "Die Entwicklung ist sehr positiv, was ich gesehen habe, ist sehr beeindruckend."