Neuer-Vertrag: Eberl nennt Bedingungen

Sportvorstand Max Eberl hat eine mögliche Vertragsverlängerung mit Kapitän Manuel Neuer bei Fußball-Rekordmeister Bayern München an Bedingungen geknüpft. "Er muss auf Top-Niveau leistungsfähig sein – so wie er es aktuell ist. Das müsste in der kommenden Saison auch der Fall sein", sagte Eberl bei Sport1 und ergänzte: "Es geht darum, wie Manuel sich fühlt, ob er will und ob er sich in der Lage sieht, seine Leistungen noch ein weiteres Jahr lang zu zeigen."

Mit bald 40 Jahren sei Neuer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, "immer noch ein Top-Torhüter in Europa. Aber natürlich muss es so weitergehen", meinte Eberl und sagte mit Blick auf die anstehenden Vertragsgespräche: "Man muss darüber reden, wie seine Motivation und seine Anspannung sind. Das erwarten wir als Verein und das wollen wir gemeinsam mit ihm herausfinden."

Eberl nannte den Weltmeister von 2014 eine "Legende", die "auf einer sehr entscheidenden Position" spiele. Der FC Bayern verspüre vor den Verhandlungen allerdings keinen Druck. "Unsere Torwart-Situation ist mit Manuel als Nummer 1, Jonas Urbig dahinter, Sven Ulreich als erfahrenem Mann und Alexander Nübel, der noch an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist, komfortabel", sagte Eberl.

Unabhängig von der Personalie Neuer plane der Rekordmeister schon jetzt Veränderungen in der Mannschaft. "Natürlich wird es im Sommer Bewegungen im Kader geben", sagte der Sportchef: "Wie groß die ausfallen, werden wir sehen."

Fest steht der Abschied von Nationalspieler Leon Goretzka. Neben Neuers und Goretzkas Verträgen laufen die Arbeitspapiere von Ulreich, Raphael Guerreiro und Leihgabe Nicolas Jackson aus.