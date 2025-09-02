Anzeige

Transfer zum FC Bayern: Vertragsdetails von Nicolas Jackson verraten Mit dem Jackson-Deal setzte Ali Barat in diesem Sommer ein Ausrufezeichen. Zumindest in der Pressemitteilung seiner Agentur klang es wie eine Mischung aus Pathos und PR: "Dieser bahnbrechende Schritt beinhaltet eine Weltrekord-Leihgebühr von 16,5 Millionen Euro und einen zukünftigen Verkaufsprozentsatz, eines der anspruchsvollsten und komplexesten Geschäfte des Sommer-Transferfensters." Vollmundig werden noch Details zum Vertrag genannt: "Nicolas Jackson auf Leihbasis für eine Saison zu FC Bayern München wechselt, mit einer Kaufpflicht von 65 Millionen Euro (5-Jahres-Vertrag vor der Vereinbarung)" Die ganze Transferposse rund um Nicolas Jackson wirkte dabei wie ein einziges Verwirrspiel. Mal deutete alles auf einen Verbleib in London hin, ehe doch Bayern München den Zuschlag erhielt. Ein ständiges Hin und Her, bei dem am Ende kaum noch jemand wirklich durchblickte. Selbst Transfer-Guru Fabrizio Romano, der sonst "Here we go" verkündet, sprach diesmal von "Here we go again".

Nicolas Jackson zum FC Bayern: Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte - Chelsea-Deal weit vorn 1 / 12 © Getty Images Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte: Nicolas Jackson weit oben

Der Transfer-Saga folgte der Last-Minute-Deal: Der FC Bayern hat auf den letzten Metern einer langen Transferperiode doch noch Nicolas Jackson vom FC Chelsea ausleihen können. Der Preis dafür hat es aber in sich. Mit kolportierten 16,5 Millionen Euro ist die Gebühr höher als bei fast allen Leihgeschäften zuvor. ran präsentiert die teuersten Leihen im Fußball. (Quelle: transfermark.de, Stand: 1.9.2025) © Panoramic by PsnewZ Platz 11: Orel Mangala

Beteiligte Klubs: Nottingham Forest an Olympique Lyon

Saison: 2023/24 (nur Rückrunde)

Gebühr: 11,7 Millionen Euro © PA Images Platz 9 (geteilt): Odion Ighalo

Beteiligte Klubs: Shenhua an Manchester United

Saison: Rückrunde 2019/20, Hinrunde 2020/21

Gebühr: 12 Millionen Euro © Beautiful Sports Platz 9 (geteilt): Nicolo Barella

Beteiligte Klubs: US Cagliari an Inter Mailand

Saison: 2019/20

Gebühr: 12 Millionen Euro © 2024 Getty Images Platz 8: Federico Chiesa

Beteiligte Klubs: AC Florenz an Juventus Turin

Saisons: 2020/21 und 2021/22

Gebühr: 12,6 Millionen Euro © 2009 Getty Images Platz 7: Carlos Tevez

Beteiligte Klubs: West Ham an Manchester United

Saisons: 2007/08 und 2008/09

Gebühr: 12,7 Millionen Euro © 2019 Getty Images Platz 6: James Rodriguez

Beteiligte Klubs: Real Madrid an FC Bayern

Saisons: 2017/18 und 2018/19

Gebühr: 13 Millionen Euro © 2023 Getty Images Platz 5: Duvan Zapata

Beteiligte Klubs: Sampdoria Genua an Atalanta Bergamo

Saisons: 2018/19 und Hinrunde 2019/20

Gebühr: 14 Millionen Euro © Uk Sports Pics Ltd Platz 4: Giovani Lo Celso

Beteiligte Klubs: Betis Sevilla an Tottenham Hotspur

Saisons: 2019/20

Gebühr: 16 Millionen Euro © 2025 Getty Images Platz 3: Nicolas Jackson

Beteiligte Klubs: FC Chelsea an FC Bayern

Saisons: 2025/26

Gebühr: 16,5 Millionen Euro © 2023 Getty Images Platz 2: Alvaro Morata

Beteiligte Klubs: FC Chelsea an Atletico Madrid

Saisons: Rückrunde 2019/20

Gebühr: 18 Millionen Euro © 2022 Getty Images Platz 1: Alvaro Morata

Beteiligte Klubs: Atletico Madrid an Juventus Turin

Saisons: 2020/21 und 2021/22

Gebühr: 20 Millionen Euro

Ali Barat und "Epic Sports": Das undurchsichtige Netzwerk des Spielerberaters Über den Berater Barat weiß man erstaunlich wenig. Eine offizielle Firmenadresse? Mal heißt es Dubai, mal Lissabon, mal Funchal auf Madeira. Eine Firmen-Homepage? Gerade im Umbau. Öffentlich sichtbar ist er fast nur auf Instagram. Trotzdem wickelt er Jahr für Jahr lukrative Transfers ab. Barat leitet die Spieleragentur "Epic Sports" – ein Unternehmen, das so verschachtelt ist, dass man schnell den Überblick verlieren kann. Auf "transfermarkt.de" tauchen immer wieder Unterfirmen wie "Epic Jackson" bei Nicolas Jackson oder "Epic Maatsen" bei Ex-Dortmunder Ian Maatsen auf. Sie suggerieren eine Art maßgeschneiderte Betreuung für jeden Spieler, machen das Konstrukt aber intransparent. Wer bei Barat wirklich unter Vertrag steht, ist von außen kaum nachvollziehbar.

FC Bayern: Nicolas Jackson da! Die kuriose Transferperiode im Überblick

Karim Adeyemi ohne großen Deal Barat gilt als bestens vernetzt – vor allem in England. Ein enger Bekannter ist Behdad Eghbali, US-Investor und Miteigentümer des FC Chelsea. Offiziell gibt es keinen Zusammenhang zwischen dieser Freundschaft und Barats Deals mit Chelsea-Spielern. Offiziell. 2023 zeichnete ihn die italienische Tuttosport als "Agent of the Year" aus – auch wegen des 116-Millionen-Euro-Transfers von Moises Caicedo. Nicht jeder Deal läuft glatt. Karim Adeyemi stand 2024 kurzfristig bei Barat unter Vertrag. Nur durch den Berater-Wechsel wurde der Dortmunder mit vielen Vereinen aus England und Italien verbunden. Doch schon ein Jahr später wechselte er weiter zu Jorge Mendes. Das kurze Intermezzo zeigt: Auch bei Barat läuft nicht alles nach Plan. Egal wie undurchsichtig sein System wirkt: Ali Barat versteht den Markt wie kaum ein anderer. Seine Spieler werden quer durch Europa verschoben, meist für extrem hohe Ablösen. Und am Ende sitzt immer derselbe Mann bei der Vertragsunterzeichnung – ein lächelnder Ali Barat mit dem nächsten Multi-Millionen-Deal in der Tasche.

