Platz unbespielbar: BVB sagt öffentliche Trainingseinheit ab

Der Auftakt ins Trainingslager in Saalfelden ist für den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund unglücklich verlaufen. Das für Montag angesetzte öffentliche Training musste aufgrund der schlechten Bedingungen abgesagt werden. Der Platz in der Saalfelden-Arena sei "aufgrund der starken Regenfälle unbespielbar", teilte der BVB mit.

Das seit Wochen schlechte Wetter im Salzburger Land hat den Naturrasen stark in Mitleidenschaft gezogen. Superstar Cristiano Ronaldo und sein Klub Al-Nassr hatten ihr Trainingslager in Saalfelden in der vergangenen Woche vorzeitig abgebrochen. Der BVB wiederum hatte trotz der erschwerten Bedingungen an seinem Plan festgehalten, das nur sechstägige Trainingslager dort abzuhalten. Die nicht öffentlichen Einheiten finden auf anderen Plätzen und nicht im Stadion statt.

Aufgrund der Klub-WM und des anschließenden Urlaubs ist die Saisonvorbereitung diesmal besonders komprimiert. In zwei Wochen (18. August) steht das Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Rot-Weiss Essen an, fünf Tage später geht es für den BVB im ersten Spiel der neuen Bundesliga-Saison zum FC St. Pauli.