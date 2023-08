ran Bundesliga Webshow: Felix Magath über Benjamin Pavard - "Der Spieler muss das akzeptieren" 

Anzeige

In der ran Bundesliga Webshow spricht Felix Magath, Europameister von 1980 und dreimaliger Meister-Trainer in der Bundesliga, unter anderem über Harry Kanes Wert für den FC Bayern und ein mögliches Engagement in Saudi-Arabien.

Felix Magath über...

... Harry Kane: Natürlich ist er schon angekommen. Aber es war auch so, dass die Mannschaft nach so jemandem gelechzt hat. Zweifellos hat Robert Lewandowski gefehlt – und damit meine ich nicht den Spieler Lewandowski, sondern einen Spieler wie Lewandowski. Mit Kane haben die Bayern einen super Profi engagiert, der auch ohne Eingewöhnung eine super Leistung bringt. Er spielt seine Rolle auf und neben dem Platz hervorragend aus. So etwas findet man selten.

... Kanes Rolle: Harry Kane hat Lewandowski ersetzt und hat damit etwas reingebracht, was dem FC Bayern gefehlt hat. Deswegen glaube ich, hat er auch keine Probleme mit der Akzeptanz innerhalb der Mannschaft. So etwas akzeptiert jeder gute Fußballspieler, wenn er jemanden neben sich hat, der top ist.

... einen Führungsspieler: Der Verein kann einen Spieler kaufen, wie er will. Wenn der von den Mitspielern nicht akzeptiert wird, dann war das ein Schuss in den Ofen. Der Trainer muss, wenn er einen Spieler verpflichtet, wissen, was er kann und wie er ankommt. Dann kann ich ihn als Führungsspieler präsentieren und er wird auch akzeptiert werden. Aber ich kann nicht jemanden zum Führungsspieler machen. Das habe ich selbst versucht, aber es ist nicht gelungen, weil er von den Mitspielern nicht akzeptiert wurde. Mit Kane alleine ist aber bereits jetzt schon wieder mehr Stabilität im Team.