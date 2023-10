Anzeige In der ran Bundesliga Webshow war am Montag Manni Bender zu Gast. Der frühere Bayern-Profi sprach über die Lage bei seinem Ex-Verein und machte konkrete Vorschläge, was sich beim Videoschiedsrichter verbessern könnte. Vor 57 Jahren kam Manni Bender in München zur Welt, in seiner Heimatstadt war er für den FC Bayern, 1860 München und die Spielvereinigung Unterhaching aktiv. Einen großen Teil seiner Karriere verbrachte der Mittelfeldspieler in den 1990er Jahren aber auch beim Karlsruher SC. Am Montag war Bender bei Moderator Max Zielke in der ran Bundesliga Webshow zu Gast, um auf den 9. Spieltag zurückzublicken und über die Lage bei seinem Ex-Verein FC Bayern zu sprechen. Wir haben Benders wichtigste Aussagen zusammengefasst.

Manni Bender über… …die Form des FC Bayern: "Meine Meinung dazu ist, wenn man die Spiele gegen Kopenhagen oder Galatasaray Istanbul sieht, dass sie wieder diesen Nimbus kommen, auch nicht so gute Spiele zu gewinnen. Das war ihnen in den letzten Jahren ein bisschen abhandengekommen." …den Job von Trainer Thomas Tuchel: "Es ist wie schon bei Julian Nagelsmann. Der musste ja auch schon bei vielen Sachen einspringen, die eigentlich nicht zu seinem Job gehören. Ich glaube, es fehlt im Moment so ein bisschen das Bindeglied zwischen Präsidium und Mannschaft. Der Christoph Freund ist zwar da, aber der hält sich wahrscheinlich noch ein bisschen zurück, weil er sich erst noch einleben und muss, damit er dieses Bindeglied wird und Tuchel Arbeit in der Außendarstellung abnimmt."

…das Verhältnis von Thomas Tuchel und Ehrenpräsident Uli Hoeneß: "So nah bin ich natürlich nicht dran. Aber man konnte lesen, dass sich die beiden ja wohl immer mal wieder am Tegernsee getroffen haben. Was sie da besprochen haben, weiß ich natürlich nicht. […] Aber wenn man den Uli kennt, weiß man natürlich, dass er mal wieder einen raushaut, wenn er meint, dass er etwas sagen oder ein paar Leute aufwecken muss." …die Aussagen von Hoeneß, dass die Entlassung Julian Nagelsmann ein Fehler war: "Das Thema ist jetzt gegessen. Oli Kahn ist weg, Brazzo ist weg. Nagelsmann ist weg. Diese Bayern-Ära ist abgeschlossen und jetzt kommt eine neue mit Tuchel und Freund. Und dann schau’n wir mal, was passieren wird." …die Frage, wer der härteste Konkurrenz des FC Bayern im Meisterrennen ist: "Ich glaube, dass man mehr auf Leverkusen als auf Dortmund schauen muss."

